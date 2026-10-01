Николай Найденов представи пред френския посланик приоритетите на България за съдебната реформа
Изборът на нов Висш съдебен съвет, борбата с корупцията, отчетността на прокуратурата и електронното правосъдие бяха сред основните теми на срещата
Министърът на правосъдието Николай Найденов представи пред посланика на Франция в България Мари Дюмулен основните приоритети на страната в областта на съдебната реформа.
Сред водещите теми на разговора бяха изборът на нов Висш съдебен съвет, укрепването на антикорупционната система, повишаването на отчетността и ефективността на прокуратурата и развитието на електронното правосъдие.
Обсъдиха бъдещи законодателни и конституционни промени
По време на срещата беше обсъдена и подготовката на бъдещи законодателни и конституционни промени, насочени към подобряване на функционирането на съдебната система и гарантиране на нейната независимост.
Министър Найденов подчерта необходимостта от създаването на устойчиви механизми за работата на органите на съдебната власт.
Сред поставените акценти са още постигането на по-голяма прозрачност в тяхната дейност и осигуряването на ефективна защита на правата на гражданите.
България и Франция ще задълбочават правното сътрудничество
Отделно внимание беше обърнато на възможностите за разширяване на двустранното правно сътрудничество между България и Франция.
Двете страни се договориха да насърчават експертния обмен в няколко ключови области.
Сред тях са детското правосъдие, превенцията и противодействието на домашното насилие, конфискацията на имущество, борбата с корупцията и противодействието на организираната престъпност.
Срещата очерта възможности за продължаване на взаимодействието между България и Франция и за обмен на експертиза в областите, свързани с правосъдието и функционирането на съдебната система.