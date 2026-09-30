Китайско-европейският съвместен спътник Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE) представи в сряда първите си научни изображения и данни, след като премина към редовна научна експлоатация.

Сред изображенията е първата непрекъсната панорамна снимка на северното сияние, която показва фината му структура в продължение на дълги периоди. Друго изображение разкрива светещите останки от звезда, избухнала преди около 160 000 светлинни години. Спътникът е събрал и първите високорезолюционни измервания на магнитните полета и йоните във високата околоземна орбита.

Според учените първоначалните резултати са много обещаващи. Данните ще помогнат на изследователите да разберат по-добре как активността на Слънцето влияе върху космическата среда около Земята.

SMILE беше изстрелян на 19 май от Френска Гвиана. След около месец корекции на орбитата той достигна работната си орбита на 20 юни. Всички научни инструменти бяха включени и функционираха нормално. След приключването на калибрирането SMILE започна да събира валидни научни данни.

Мисията SMILE е първият мащабен и всеобхватен съвместен проект за задълбочено изследване на космическото пространство между Китай и Европа. Целта му е да разкрие механизмите на взаимодействие между слънчевия вятър и магнитосферата на Земята.

Четирите научни инструмента на спътника са събрали новопубликуваните изображения и данни.

SMILE разполага с първия в света космически рентгенов образен инструмент за меки рентгенови лъчи (SXI), който позволява да бъде визуализирана досега „невидимата“ граница на магнитосферата. Спътникът носи също ултравиолетов образен инструмент за наблюдение на полярните сияния (UVI), анализатор на леки йони (LIA) и магнитометър (MAG).

Заедно тези инструменти позволяват едновременното получаване на изображения в глобален мащаб на промените в магнитосферата и директното измерване на условията на слънчевия вятър в района на спътника. Това предоставя на учените нов инструмент за изследване на космическото време, включително явления като магнитни бури и суббури.

Проектът SMILE произлиза от съвместна инициатива, започната през 2015 г. от Китайската академия на науките и Европейската космическа агенция. В рамките на проекта е изграден механизъм за равноправно, взаимноизгодно и допълващо се сътрудничество.

Китайската страна е изцяло отговорна за разработването на платформата на спътника, телеметрията и управлението, наземната поддръжка и изграждането на системите за научно приложение, както и ръководи разработването на полезните товари UVI, LIA и MAG. Европейската страна отговаря за модула с полезния товар и разработването на SXI, както и осигурява ракетата носител, стартовата площадка и подкрепата за телеметрията и управлението по време на активната фаза на мисията.

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Източник: CCTVPlus