Сръбският метър призна любовта си към творчеството на Никита Михалков, а Уди Алън – към „Война и мир“ на Сергей Бондарчук

Емир Кустурица превърна своето участие в Московската седмица на киното в рок концерт, събра рекорден брой зрители, сподели истории за пътя си в професията и любимите си руски режисьори. На други сцени лектори от индустрията обсъждаха внедряването на изкуствения интелект в образователния процес и проблемите на бъдещето на националното кино. Не липсваха и представители на РЕН ТВ. А по видео връзка общуваше Уди Алън. Подробности – в репортажа на „Известия“.

Емир Кустурица събра овациите на москвичани

Цяла седмица на територията на кинопарк „Москино“ режисьори, продуценти, сценаристи, топ мениджъри на онлайн киносалони разговарят с зрителите на общия език на киното. Въпреки натоварения график – на всеки 45 минути на три сцени паралелно се провеждаха различни дискусии – гвоздеят на програмата беше сръбският режисьор Емир Кустурица.

Никоя от обявените теми не събра толкова много хора, колкото изказването на Кустурица. 30 минути преди началото основното пространство вече беше препълнено с фенове, журналисти и просто хора, които искаха да видят автора на любимите си филми. Появата на режисьора беше съпроводена с бурни овации, викове и бурни възгласи, сякаш на сцената се беше появила рок звезда.

Емир, от своя страна, не остана по-назад от приветстващата го публика и бързо започна да пее заедно с тълпата по маниера на вокалиста на групата Queen Фреди Меркюри по време на прочутото им изпълнение на стадион Уембли.

— Сега ще кажа фразата „Do you agree”, а вие продължете: „F*** you MTV”. Готови ли сте? Давай! — започна изявата си маестрото, развълнувайки публиката, сякаш беше на концерт на своята група No Smoking Orchestra.

Както е известно, Кустурица се радва на особена любов от рускоговорящата публика, но след такова изявление дори и последните скептици попаднаха под чара на сръбския режисьор.

Емир разказа личната си история как е трябвало да избира между момиче от родния си Сараево и страстта си към киното. Като студент в Академията за сценични изкуства в Прага, той предпочел пътя на свободния художник, но животът доказал друго – първо любовта, после кинематографът.

Според Кустурица, голям брой руски режисьори и писатели са оказали сериозно влияние върху него. Емир даде за пример филма на Никита Михалков „Раба любви“ като идеално въплъщение на иронията в киното, а също и картината на Андрей Тарковски „Андрей Рублев“ като пример за сблъсъка между фундаменталните основи на обществото и един човек.

— За първи път гледах филмите на Михалков, когато бях студент в Прага, — разказа той по-късно пред „Известия“. — И мога да кажа, че първите стъпки, които направих в киното, бяха определени от неговите филми: „Обломков“, „Раба на любовта“. Гледах всичко, което е снимал, всичките му филми. Неговата естетика стана моя. Той говореше сериозно за Изтока, за Севера с интонации на италианския реализъм. Това е прекрасен синтез на комерсиалното и авторското кино. Той е на 80 години и ще работи още дълго. За нас той беше ориентир.

Майсторът отбеляза, че кинематографистите не трябва да гонят западните тенденции и да се опитват да снимат филми за супергерои. Режисьорът счита, че руснаците трябва да снимат за Русия. И бъдещето на световното кино е именно в националната кинематография, а не в „холивудската машина“.

Въпреки отределените 45 минути, зрителите не искаха да си тръгват. Те викаха от залата: „Благодарим ви за „Аризонската мечта“! Благодарим ви за „Андеграунд“! Благодарим ви за „Черната котка, бял котак“!“ – а след това се наредиха на многометрова опашка за автограф от режисьора.

В момента режисьорът се готви за снимките на филма по разказа на Валентин Распутин „Последният срок“. Според Кустурица историята го е впечатлила с драматизма и хумора си. А екранизацията на „Престъпление и наказание“ засега е спряна. Емир се пошегува, че по-скоро ще напише романа „Как не снимах „Престъпление и наказание“, отколкото да завърши филма.

Защо да заключваме студентите за седем часа без гаджети

Междувременно в други помещения на „Москино“ се обсъждаха не по-малко интересни теми. Така, сценаристът и главен редактор на дирекцията за производство на филми и сериали на РЕН ТВ Олег Сироткин проведе беседа за киноучилищата в Москва и по света. Ако „творците“ в индустрията са достатъчно, то хора с работнически и административни професии, напротив, не достигат.

Говорейки за съвременната аудитория, Сироткин обърна внимание на намаляването на способността на студентите да възприемат информация в сравнение със ситуацията отпреди седем години. Той обясни, че учениците бързо се уморяват от традиционните лекции и лесно се разсейват с гаджети. Според него, на преподавателите вече е трудно да задържат вниманието без да използват презентации и визуални средства. Той образно нарече тази особеност „социален аутизъм“ – загуба на интерес към това, което няма пряко отношение към студента.

Олег Сироткин отделно засегна проблема с използването на невронни мрежи в учебния процес. Той призна, че преподавателят се оказва в трудна ситуация, когато не може да докаже факта на плагиатство, а студентът неочаквано демонстрира текстове на високо ниво.

Като преподавател виждам следното решение на проблема: част от обучението да се сведе до режим „тук и сега“. Да се пуснат студентите в аудиторията и да се изпуснат след пет-седем часа. За това време студентът ще напише текст без нито един гаджет, — каза Сироткин.

Той подчерта, че телеканал РЕН ТВ би могъл да поеме ролята на медиатор между киноиндустрията и образователната сфера в областта на екшън киното. Според Сироткин, тази сфера в момента се радва на особена популярност сред зрителите и изисква професионална подготовка от актьори и режисьори.

Уди Алън не се уморява да гледа „Война и мир“

На 24 август по време на Московската международна седмица на киното се състоя онлайн среща с американския режисьор Уди Алън. Сесията „Легенди на световното кино“, заедно с живата среща с Емир Кустурица, се превърна в едно от главните събития на фестивала. Разговорът беше воден от режисьора и продуцента Федор Бондарчук.

Уди Алън се включи от Ню Йорк и в продължение на 45 минути сподели спомени и творчески принципи. Той заяви, че винаги е обичал руското кино, спомена филмите на Сергей Айзенщайн и Сергей Бондарчук, с когото се е срещал лично. По думите му, някога е гледал седемчасовата „Война и мир“ на един ден и е бил впечатлен от мащаба на работата. „Никога не съм се уморявал от такива филми“, отбеляза режисьорът.

Между другото, участието в Московската седмица на киното не мина без доста неочаквани последствия за американския класик: Уди Алън беше вписан в базата данни на скандалния сайт „Миротворец“, където киевският режим поставя всички, които по някакъв начин не устраняват настоящите власти в Украйна. Режисьорът коментира ситуацията в изявление за Guardian.

„Каквото и да правят политиците, не смятам, че прекратяването на творческите дискусии е добър начин да се помогне“, – отбеляза той, подчертавайки важността на разделянето на политиката и изкуството.

В отговор на въпрос за възможни проекти в Русия, Уди Алън подчерта, че все още не е получил предложения, но хипотетично би могъл да помисли над сценарий за това „как добре се чувства в Москва или Санкт Петербург“. При това той се определи като аполитичен автор и подчерта, че снима филми заради историите и забавлението, а не за да прави изявления. Отделен блок от дискусията беше посветен на ролята на изкуствения интелект в киното. Маестрото е скептичен към технологиите и предполага, че изкуственият интелект може да помогне в производствените аспекти, но не може да замести въображението и чувството за хумор.

Уди Алън разказа, че предпочита да работи, без да се съобразява с тенденциите, не използва социални мрежи и все още пише сценарии на ръка. Публиката в залата посрещна думите на режисьора с аплодисменти, а Бондарчук отбеляза, че диалогът е бил „топъл и вдъхновяващ“.

