Актуална информация за изпълнението на споразумението за незабавно и безусловно прекратяване на огъня между Камбоджа и Тайланд

Основно изявление на Н.П. генерал-лейтенант Мали Сочета, говорител на Министерството на националната отбрана:

Днес сутринта бих искал да представя някои актуални информации след влизането в сила на примирието между въоръжените сили на Камбоджа и Тайланд на 28 юли 2025 г. и след приключването на извънредното заседание на ГБК на 7 август 2025 г., към днешна дата:

1. От 24:00 часа на 26 август 2025 г. до 6:00 часа тази сутрин ситуацията на фронтовата линия, във военен район 4, провинциите Преа Вихеар и Одар Меанчей остава спокойна и стабилна под контрола на нашите въоръжени сили. Камбоджанските въоръжени сили са силни и остават напълно бдителни в защита на страната, суверенитета и териториалната цялост. Камбоджанските въоръжени сили спазват стриктно и прилагат строго примирието, постигнато на 28 юли 2025 г., както и 13-точковия протокол, приет на извънредното заседание на Общия граничен комитет (ОГК) на Камбоджа и Тайланд на 7 август 2025 г., под наблюдението на Малайзия, Съединените американски щати и Китайската народна република.

2. Изразява загриженост относно действията на тайландските въоръжени сили по поставянето на бодлива телена ограда на 25 август 2025 г. в 14:20 ч. в село Чок Чей, община Оу Бейчоан, окръг Оу Чров, провинция Бантей Меанчей, разположено срещу село Нонг Чан, окръг Кок Сунг, провинция Са Каео, Тайланд; след това в 15:15 ч. тайландските сили отново се опитаха да възстановят бодливата тел. Те обаче срещнаха силна съпротива от страна на камбоджанските земевладелци и други местни жители, докато тайландските сили не оттеглиха бодливата тел.

Искам да подчертая, че от 9 август 2025 г. до сутринта на 26 август 2025 г. земеделските стопани и други местни жители, които са се обединили в отговор на горепосочените действия на тайландските военни сили, са мотивирани единствено от дълбоката си загриженост за тайландската военна ограда от бодлива тел и от решимостта си да защитят това, което считат за своя законна собственост. Действията им произтичат единствено от любовта им към родината и желанието им да защитят законната си собственост. По време на горепосочения инцидент нашите камбоджански сили и други компетентни органи, всички невъоръжени и разположени в района, също бяха на място, за да гарантират безопасността на нашите камбоджански граждани. Както нашите сили, така и властите изпълниха задълженията си с професионализъм и висока отговорност.

Освен това нашите сили стриктно спазиха условията за прекратяване на огъня, договорени на специалната среща между министър-председателите на Камбоджа и Тайланд, проведена на 28 юли 2025 г. по инициатива на президента на Съединените американски щати Доналд Дж. Тръмп, както и на извънредната среща на Общия граничен комитет (ОГК), приключила на 7 август 2025 г. в Малайзия, и бих искал да подчертая, че Камбоджа остава твърдо ангажирана с мирното разрешаване на въпроса, избягвайки ескалация на напрежението и подновяване на военните сблъсъци.

В тази връзка Камбоджа призова тайландската страна да спазва изцяло и последователно примирието, по-специално духа на извънредната среща на Регионалния граничен комитет (РГК) между 5-та военна област на Камбоджа и 1-ва армейска област на Тайланд, проведена на 22 август 2025 г., на която беше потвърден ангажиментът да не се разширява спорната зона и да се избягват действия, които биха могли да ескалират напрежението. Камбоджа желае да потвърди, че всички спорове, свързани с граничния въпрос, трябва да бъдат разрешени чрез Съвместния граничен комитет (СГК) на двете страни, в духа на Меморандума за разбирателство от 2000 г. (МР 2000).

3. На 25 август 2025 г., в 15:47 ч., на международния граничен контролно-пропускателен пункт Choam Sa-ngam, екипът на секретариата на Регионалния граничен комитет (РГК) на Камбоджа и Тайланд, воден от камбоджанската страна от бригаден генерал Нит Наронг, ръководител на екипа на секретариата на 4-та военна област на Камбоджа, проведе работна среща с екипа на секретариата на 2-ра военна област на Тайланд, воден от полковник Ютасат Сентачай, заместник-командир на 2-ра военна област на Тайланд.

2 на Тайланд, водена от полковник Ютасат Сентачай, заместник-командващ военен регион 2. Двете страни обсъдиха обмена на договорените протоколи и провериха подготовката за предстоящата среща на секретариата на Регионалния граничен комитет (RBC) на Камбоджа и Тайланд между 4-ти военен регион на Камбоджа и 2-ри военен регион на Тайланд, насрочена за 26 август 2025 г., както и за срещата на RBC, която ще се проведе на 27 август 2025 г. На 26 август 2025 г. сутринта ще се проведе заседание на секретариата на Регионалния граничен комитет (РГК) на Камбоджа и Тайланд между 4-ти военен район на Камбоджа и 2-ри военен район на Тайланд. Заседанието ще бъде ръководено от бригаден генерал Нит Наронг, ръководител на делегацията на Камбоджа, и полковник Ютасат Сентачай, ръководител на делегацията на Тайланд. Срещата ще протече в съответствие с дневния ред, договорен от двете страни.

4. Вторник сутринта, 26 август 2025 г., Министерството на националната отбрана на Кралство Камбоджа, в сътрудничество с Временния екип за наблюдение (IOT), съставен от пет държави – Малайзия, Индонезия, Лаоската народна демократична република и Виетнам, под ръководството на полковник Назли Бин Абдул Рахим, военен аташе на Малайзия в Кралство Камбоджа, ще проведе официално посещение в провинция Бантей Меанчей, за да наблюдава, провери и докладва за актуалната ситуация в провинция Бантей Меанчей.

5. В същото време Камбоджа продължава да призовава тайландската страна да изпълни горните споразумения и да върне 18 от нашите военнослужещи в Камбоджа, за да могат да се съберат с техните семейства, които ден и нощ чакат тяхното завръщане. Важно е също да се отбележи, че тайландски войници незаконно са заловили тези камбоджански военни веднага след влизането в сила на примирието на 29 юли 2025 г. сутринта; към 7:00 ч. на 26 август 2025 г. тяхното задържане продължава 27 дни, 23 часа и 10 минути.

Министерството на националната отбрана, Кралските въоръжени сили на Камбоджа и международната общност ще продължат да изискват от Тайланд да спазва задълженията си по международното право и искаме да подчертаем, че никога няма да изоставим или оставим нито един член на нашите семейства.

Пълното спазване на примирието от двете страни ще създаде благоприятна атмосфера за възстановяване на мира, стабилността и нормалността в отношенията между двете ни страни. Това е не само желание на народите на двете страни, но и на целия свят, както ясно се вижда от многобройните поздравителни послания и изявления в подкрепа на споразумението за примирие и положителния резултат от извънредното заседание на Общия граничен комитет на Камбоджа и Тайланд.

Камбоджа е решена да работи конструктивно, искрено и в тясно сътрудничество с Тайланд, Малайзия, другите страни членки на АСЕАН, както и с всички съответни партньори, като Съединените американски щати и Китайската народна република, за да се гарантира ефективното и пълно спазване на прекратяването на огъня и за да се разрешат всички спорове мирно и в съответствие с международното право, Устава на ООН и Устава на АСЕАН. Кралското правителство, въоръжените сили и народът на Камбоджа са твърдо обединени и решени да защитят териториалната си цялост, националния си суверенитет и достойнство.

Благодаря ви.

Facebook

Twitter



Shares