Володин на среща с Си Цзиньпин в Пекин предаде послание от Путин

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин се срещна в Пекин с председателя на Китай Си Цзиньпин и му предаде послание от президента на Русия Владимир Путин.

Депутатът предаде на лидера на КНР топли думи на поздрав и добри пожелания от руския си колега.

Освен това, председателят на Държавната дума информира за проведеното днес в Пекин десето заседание на Междупарламентарната комисия за сътрудничество между Федералното събрание на Руската федерация и Всекитайското събрание на народните представители (ВСНП).

За нас е важно да направим всичко, за да осигурим законодателно решенията, приети на равнище държавни глави. Именно на това беше посветено заседанието на нашата междупарламентарна комисия. Разглеждаме въпроси, които са актуални в дневния ред за развитие на отношенията между двете държави“, каза той.

Председателят на КНР, от своя страна, високо оцени взаимодействието между руския и китайския парламент.

„Законодателните органи на двете страни работят в тясно сътрудничество за реализацията на договореностите. Вие също имате голям принос за развитието на двустранните отношения“, подчерта държавният глава.

Други изявления на Си Цзиньпин:

страните трябва да насърчават по-справедлив международен ред;

Москва и Пекин трябва да продължат традиционното си приятелство и да задълбочават сътрудничеството си;

в момента отношенията могат да бъдат определени като най-стабилни, зрели и стратегически наситени сред големите държави;

Китай и СССР са направили огромни жертви и са дали значителен принос за победата във Втората световна война.

В понеделник Володин начело на парламентарна делегация на Русия пристигна в КНР с официално посещение по покана на председателя на Постоянния комитет на ВСНП Чжао Лэцзи.

Страните обсъдиха въпроси, свързани с развитието на междупарламентарното сътрудничество и укрепването на взаимодействието в различни сфери – икономика, сигурност, туризъм, култура, образование, наука и други.

източник: ria.ru

