Когато вибрацията ти е висока и чорапите ти даже сами те откриват …

Миналата седмица отивам в един магазин за дамска мода!

Харесах си един пуловер и си го купих. На касата виждам черните чорапи от снимката и аха да си ги купя си казвам :”Ох имам цял кашон чорапи, хайде няма нужда от поредните”. И си тръгвам !

Когато си тръгнах обаче си помислих че

можеше да си взема този черен чифт в крайна сметка защото имам такъв клин и бюстие на бранда и щеше да е топ всичко заедно комплект. Мисля за чорапа от една седмица и дали да не отида да го взема !

Днес отивам до Спиди! Да си взема

пратка маратонки които съм поръчала! Взимам пратката , отварям кутията и виждам вътре 4 броя в кутия чорапи аlo. Този сайт чорапи не предлага представете си шокът от гледката! После поглеждам какво съм платила и виждам че за 5 броя са ми начислили 25 лв в другият магазин 1 брой беше 25 лв. Тоест при мен дойдоха не само желаните чорапи ами и 5 на цената на един!

Понеже ме познавате ви споделям

това! Ако го споделя с друг ще каже да се прегледам най-вероятно!

Но това е факт!

Сега ще пиша писмо до фирмата да ги питам как така са ми пратили чорапи които не съм поръчала въпреки че

съм

им благодарна!

И така … изводите оставам на вас !

Аз не знам какво да мисля

С обич – Десислава Илиева

