неделя, октомври 26, 2025
Последни:
Общество

Програма за повишаване на квалификацията на нотариусите „Управление на екип. Управление на конфликти“

Редактор

Влизаме в учебната събота: слушателите на програмата за повишаване на квалификацията на нотариусите „Управление на екип. Управление на конфликти“ споделят впечатленията си от обучението.

Тя се провежда в #МИМОП под егидата на @n_advices ФНП. Трудно е да си представим по-взискателна аудитория, затова сме много доволни от високите оценки. За новите абонати съобщаваме: ние сме експерти в реализацията на кратки и практико-ориентирани програми, насочени към развитието на универсални личностни умения, като конфликтология, ефективна комуникация, устойчивост на стрес и грамотно самовъзстановяване. Независимо в какъв бранш работите вие или вашата компания, обърнете се към нас, ще ви помогнем да обновите знанията си.

Интересно от мрежата

Вижте още

„Домът ми, дом за молитва ще се нарече“, изложба на Тереза Зиковска в София

Редактор

Турция отбелязва 30 август – Ден на победата!

Редактор

Певицата VICTORIA разцъфва с новата си песен „bloom“

Редактор

Pin It on Pinterest