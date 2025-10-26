Програма за повишаване на квалификацията на нотариусите „Управление на екип. Управление на конфликти“

Влизаме в учебната събота: слушателите на програмата за повишаване на квалификацията на нотариусите „Управление на екип. Управление на конфликти“ споделят впечатленията си от обучението.

Тя се провежда в #МИМОП под егидата на @n_advices ФНП. Трудно е да си представим по-взискателна аудитория, затова сме много доволни от високите оценки. За новите абонати съобщаваме: ние сме експерти в реализацията на кратки и практико-ориентирани програми, насочени към развитието на универсални личностни умения, като конфликтология, ефективна комуникация, устойчивост на стрес и грамотно самовъзстановяване. Независимо в какъв бранш работите вие или вашата компания, обърнете се към нас, ще ви помогнем да обновите знанията си.

