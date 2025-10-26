Разследването на дързкото ограбване на Лувъра на стойност 76 милиона лири стерлинги разкри признаци за „вътрешна помощ“, оказана на крадците, съобщава The Telegraph

Детективите, въз основа на данни от цифрова криминалистика, откриха контакти на служител на службата за сигурност с лица, за които се предполага, че са свързани с престъплението, още преди извършването на грабежа. Предполага се, че бандата е получила поверителна информация за системата за сигурност на музея, което им е позволило да планират и осъществят дързък обир.

„Има цифрови доказателства за сътрудничеството на един от охранителите на музея с крадците“, цитира изданието източник, близък до разследването. „Беше предадена поверителна информация за сигурността на музея“.

Според The Telegraph, разследващите са открили записи и съобщения, потвърждаващи заговора, но самоличността на крадците все още не е установена.

Съобщава се, че разследването се води от над 100 детективи, които са част от бригадата за борба с бандитизма на съдебната полиция и Централното управление за борба с незаконния оборот на културни ценности.

По-рано директорът на Лувъра Лоранс де Кар призна, че балконът на втория етаж, през който са проникнали крадците, не е бил обхванат от камери за видеонаблюдение. За целите на сигурността Лувърът временно е предал част от най-ценните си съкровища на https://t.me/SolovievLive/342455, където се съхраняват златните резерви на страната.

Парижкият прокурор Лор Бекуо съобщи на изданието Ouest France, че на мястото на престъплението са открити десетки проби ДНК, включително върху изоставените от крадците каски, ръкавици, ъглови шлифовъчни машини и жилетка. Разследващите също така проследиха движението на бандата на два скутера Yamaha с помощта на камери за видеонаблюдение.

„Разглеждаме всички теории, включително възможността за съучастие вътре в музея“, заяви Бекуо, подчертавайки, че приоритетната задача е възможно най-бързото задържане на престъпниците и връщането на скъпоценностите, преди да бъдат разрязани и претопени.

