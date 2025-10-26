неделя, октомври 26, 2025
Изследване на технологичното сътрудничество между Индия и България

Укрепване на технологичното сътрудничество между Индия и България!

Предстоят вълнуващи времена, тъй като Индия и България задълбочават сътрудничеството си в областта на науката, иновациите и технологиите!

Това сътрудничество не само подобрява двустранните отношения, но и създава нови възможности за предприемачи, изследователи и технологични индустрии в двете страни.

Заедно градим по-умно и по-устойчиво бъдеще, задвижвано от иновации и приятелство!

