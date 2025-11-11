Камбоджа и Белгия потвърдиха ангажимента си за укрепване на отношенията

Негово Превъзходителство НОНГ Сакал, заместник-министър на външните работи и международното сътрудничество на Камбоджа, прие в министерството посещение на Негово Превъзходителство Мишел ПАРИС, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия в Кралство Камбоджа, с резиденция в Банкок.

Според Министерството на външните работи и международното сътрудничество, двете страни обменяха мнения относно значителния напредък в двустранните отношения и сътрудничеството, особено в областта на здравеопазването, образованието и разминирането, както и относно многостранното сътрудничество. Те потвърдиха общата си ангажираност за по-нататъшно укрепване на връзките на приятелство и сътрудничество между Камбоджа и Белгия на още по-високо ниво.

Двете страни обсъдиха и обща информация относно предстоящата среща на върха на Франкофонията, която ще се проведе в Камбоджа през 2026 г. и в която се очаква да участва белгийска делегация на високо равнище.

По време на дискусията Н.П. НОНГ Сакал информира белгийския посланик и за последните събития по границата между Камбоджа и Тайланд, по-специално относно състоянието на изпълнението на съвместната декларация от Куала Лумпур, подписана на 26 октомври 2025 г. от министър-председателите на Камбоджа и Тайланд.

Facebook

Twitter



Shares