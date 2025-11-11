Таекуондо клуб „Хаук“ продължава да жъне успехи
От 7 до 9 ноември 2025 г. в гр. Бургас се проведе Държавното първенство по кикбокс – стил Кик Лайт, където състезателите на Таекуондо клуб „Хаук“ – Банско отново показаха върхова форма и завоюваха престижни отличия.
Мария Котиркова – златен медал, девойки старша възраст, до 60 кг.
Тя показа класата си още от първия мач и не остави шанс на своите съпернички.
Иван Чеканаров – сребърен медал, старша възраст, до 63 кг.
Иван впечатли с отлична техника, борбеност и характер, а финалният двубой беше истинска битка.
Владимир Бобул – бронзов медал, младша възраст, над 70 кг.
За Владимир това беше първо състезание и изключително успешен дебют на държавно ниво.