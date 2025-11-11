СДВР оповести информация по инциденти в столицата през уикенда

Подробности пред медиите изнесоха заместник-началникът на Трето РУ комисар Станислава Тодорова и инспектор Иво Биков от Пътна полиция

След получен сигнал в Трето РУ за скандал между съседи вчера около 18:25 ч., полицейски екип се отзовал и на място станало ясно, че същия ден преди обяд мъжът, подал сигнала, при излизане с автомобила си на паркинг пред блока, бутнал и ранил тежко куче. То било закарано във ветеринарна клиника, но поради раните му се наложило неговото умъртвяване. Това бил и поводът за междусъседския скандал.

Полицейските служители направили оглед на местопроизшествието, иззет бил видеозапис от камери и били разпитани трима свидетели на инцидента с кучето. Мъжът, по първоначални данни лекар и гражданин на Северна Македония, е направил самопризнания, според които неволно е минал през кучето, докато е правил маневра. От Трето РУ поясниха, че разследването за пълно изясняване на случая ще продължи. Образувана е преписка и след доклад на материалите в Софийската районна прокуратура е образувано досъдебно производство.

Представител на Пътна полиция – СДВР оповести информация от 8-ми ноември за инцидент на булевард „Искърско шосе“, когато патрул на Осмо РУ спрял за проверка автомобил, излизащ от паркинга на голям супермаркет. Пробата на водача за алкохол отчела 2, 29 промила на хиляда в издишания въздух. Той бил задържан и откаран в болнично заведение, където е отказал да даде кръвна проба. Автомобилът е иззет. Водачът имал акт за шофиране след употреба на алкохол и през 2021 г.

