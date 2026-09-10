Няколко прости техники са достатъчни, за да превърнем обикновените домати в богат и ароматен сос.

Добрият доматен сос не се нуждае от дълъг списък със съставки. Често начинът на приготвяне е много по-важен от броя на подправките. Домати, мазнина, лук или чесън и няколко малки трика могат да бъдат напълно достатъчни.

Започнете с добра основа

Ако използвате пресни домати, изберете добре узрели и ароматни. Когато не са в сезон, качествените консервирани домати често са по-добрият вариант. Те дават наситен вкус и спестяват време.

Не бързайте с лука

Лукът може да даде естествена сладост на соса. Вместо да го пържите бързо на силен огън, оставете го да омекне постепенно на умерена температура. Когато стане прозрачен и леко сладък, тогава добавете останалите продукти.

Внимавайте с чесъна

Чесънът изгаря много по-бързо от лука. Добавете го след като лукът вече е омекнал и го оставете само за кратко – колкото да освободи аромата си. След това веднага добавете доматите.

Оставете соса да се редуцира

Една от най-големите тайни е просто да му дадем време. Оставете соса да къкри без капак, за да се изпари част от водата. Така вкусът става по-концентриран, а консистенцията – по-плътна.

Проверете киселинността преди да добавяте захар

Не всеки доматен сос има нужда от захар. Опитайте го първо. Ако доматите са прекалено кисели, малка щипка захар може да балансира вкуса, но не прекалявайте – целта не е сосът да стане сладък.

Добавете мазнината с мисъл

Малко качествен зехтин може да направи вкуса по-завършен. Част от него използвайте в началото за лука, а няколко капки можете да добавите и непосредствено преди сервиране.

Завършете с нещо свежо

Ако имате пресен босилек, добавете го към края на готвенето. Не са необходими пет различни сушени подправки – понякога само босилек, черен пипер и правилното количество сол са напълно достатъчни.

Най-важният трик? Опитвайте соса по време на готвенето. Ако му липсва вкус, невинаги решението е още една подправка. Понякога са необходими само още малко сол, няколко минути къкрене или капка зехтин.

С малко търпение обикновените домати могат да се превърнат в богат домашен сос, подходящ за паста, пица, лазаня и много други ястия.

Текст: Жаклин Златанова

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