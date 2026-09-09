Над 149 млн. евро допълнително за общините, отпускат и над 10 млн. евро на ЦИК

Средствата за местната власт са предназначени за обществено значими проекти и програми, а допълнителният ресурс за ЦИК е свързан с изборите през 2026 г.

Над 149 млн. евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. са одобрени за финансиране на обществено значими дейности, проекти и програми. Част от тях са започнали през предходни години и изпълнението им продължава и през настоящата година.

Сред проектите, които ще получат средства, е изграждането на Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ в Бургас.

Финансиране е предвидено и за разработването на приоритетни археологически обекти с важно значение за развитието на културно-историческия туризъм.

Средства ще бъдат насочени и за осигуряване на дейността през 2026 г. на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в село Опицвет, община Костинброд.

Променят разпределението на средствата за президентските избори

Правителството променя и разпределението по общини на средствата за логистично осигуряване на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Новото разпределение е направено въз основа на информацията за постоянния адрес на населението по общини, предоставена от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

Промяната засяга приложение №3 към постановлението на Министерския съвет, с което е приета план-сметката за разходите и трансферите за подготовката и провеждането на президентския вот.

Над 10 млн. евро допълнително за ЦИК

Одобрени са и над 10 млн. евро допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2026 г.

Средствата са предназначени за договори, свързани с машинното гласуване, доставка на специализирана хартия за машините, изработване на хартиени бюлетини и компютърна обработка на резултатите от гласуването.

Част от ресурса ще бъде използван и за издаването на бюлетин с резултатите от парламентарните избори през април, за държавни такси, както и за полагащите се обезщетения на членовете на ЦИК, чийто мандат изтича през 2026 г.