Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МИИИ за изпълнение на влязло в сила съдебно решение

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за текущата година.

Средствата са предназначени за осигуряване на необходимото финансиране на Агенцията за публичните предприятия и контрол за изпълнение на задължения, произтичащи от влязло в сила съдебно решение.

Съдебното решение е влязло в сила на 11.02.2026 г., като са изчерпани предвидените в закона възможности за обжалване. Извършен е и анализ на приложимостта на предвидените в Гражданския процесуален кодекс основания за отмяна на влязло в сила съдебно решение. В резултат е установено, че в конкретния случай не са налице основания за предприемане на такова производство.

Одобряването на средствата има за цел да осигури своевременното изпълнение на съдебното решение и да предотврати допълнително нарастване на задълженията, свързано с начисляването на законна лихва за забавяне.