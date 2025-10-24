На 11 ноември приключва регистрацията за участие в IX сезон на Всеруската студентска олимпиада „Аз съм професионалист“.

„Аз съм професионалист“ е мащабна платформа за тестване на знанията и приложните умения на студенти от руски университети.

Мисията на олимпиадата е да насърчава националния суверенитет в областта на човешките ресурси и технологиите, да създава условия за професионално и личностно развитие на руската младеж и да увеличава броя на младите хора, които вярват във възможностите за самореализация в Русия и се стремят към напредък на руския пазар на труда.

През последните осем сезона в олимпиадата са участвали над 1,4 милиона студенти. Повече от 28 хиляди дипломанти са получили право на преференциален прием във водещи руски университети, а над 4 хиляди души са получили медали и парични награди.

30 хиляди чуждестранни граждани от 147 държави, обучаващи се в руски университети, също са участвали в олимпиадата. Чуждестранните дипломанти могат да получат гражданство и/или разрешение за пребиваване в Руската Федерация по опростен ред.

В VIII сезон над 8500 участници получиха шанса да завършат стаж и да направят първата си крачка в кариерата, а от стартирането на проекта над 100 хиляди души са се възползвали от тази възможност.

Най-популярните направления включват:

• „Софтуерно инженерство“

• „Програмиране и информационни технологии“

• „Реклама и връзки с обществеността“

• „Биоинженерство и биоинформатика“

• „Биотехнологии“

Форумната кампания на олимпиадата се реализира ежегодно в партньорство с лидери в индустрията и водещи руски университети. През последните седем сезона са проведени над 140 форума, посетени от над 11 хиляди студенти – бъдещи професионалисти в широк спектър от индустрии.

***

Олимпиадата „Аз съм професионалист“ се провежда в рамките на федералния проект „Русия – страна на възможностите“ на националния проект „Младеж и деца“ с подкрепата на Министерството на науката и висшето образование на Русия.

Олимпиадата се организира от Асоциацията на организаторите на студентски олимпиади „Аз съм професионалист“, АНО „Русия — страна на възможностите“, Общоруската асоциация на работодателите „Руски съюз на индустриалците и предприемачите“ (РСПП) и водещи руски университети.

