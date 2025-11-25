Индия и Южна Африка засилват партньорството си

Имах отлична среща с президента Сирил Рамафоса по време на срещата на Г-20 в Йоханесбург.

Обсъдихме цялостния обхват на партньорството между Индия и Южна Африка, особено по отношение на засилването на връзките в областта на търговията, културата, инвестициите и разнообразяването на сътрудничеството в областта на технологиите, квалификацията, изкуствения интелект, критичните минерали и др. Поздравих президента Рамафоса за успешното председателство на Южна Африка на Г-20.



