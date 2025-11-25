вторник, ноември 25, 2025
Министър Митов се срещна с временно управляващия посолството на САЩ

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе среща с Х. Мартин Макдауъл, временно изпълняващ длъжността посланик на САЩ в страната ни и експерти от екипа му.

Акцент в разговорите бе поставен върху стратегическия характер на двустранното сътрудничество. По време на срещата бяха обсъдени приоритетите в областта на вътрешните работи, сред които граничната сигурност, борбата с нелегалната миграция, ефективното противодействие на трансграничната организирана престъпност и други теми от взаимен интерес.

Вътрешният министър подчерта важността на присъединяването на България към Програмата на САЩ за безвизови пътувания, тъй като страната ни продължава да реализира напредък в покриването на необходимите изисквания.

В края на разговора двамата се обединиха около необходимостта от продължаване на активния диалог на всички равнища и задълбочаване на сътрудничеството.

