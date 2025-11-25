Академичният параклис „Св. Климент Охридски“ в БогФ на СУ отбеляза храмовия си празник

Софийският университет – майката на всички университети в нашето отечество и нашият скъп Богословски факултет честват своя патронен празник – паметта на свети Климент, архиепископ Охридски. Един от най-свещените дни в годината, който отбелязваме с тържественост, почит и уважение към светителя“, с тези думи се обърна Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан към деканското ръководство, преподавателите и студентите от Богословския факултет, където той възглави празничната света Литургия в академичния параклис „Св. Климент Охридски“.

Негово Високопреосвещенство съслужи с архим. Стефан – брат на Троянската света обител, ст. ик. Стефан Стайков – председател на църк. настоятелство при академичния параклис, ст. ик. Михаил Михайлов, ст. ик. проф. д-р Иван Иванов, протойерей Георги Фотакиев, протойерей д-р Сава Кокудев, свещ. Христо Асенов – ефимерий на академичния параклис и дякон Димитър Стефанов. Песнопенията на утринната бяха изпълнени от студенти и преподаватели във факултета, водени от доц. д-р Любомир Игнатов, а на светата Литургия – от хора на столичния митрополитски храм „Св. Неделя“ с диригент д-р Стоян Малинов. Молитвено участие в тържественото богослужение взеха Негово Високопреосвещенство митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев.

Ако някой ни обединява в светата Църква толкова много, то това са молитвите на свети Климент, архиепископ Охридски.

„Първопросветителят на родната земя, светлина за България и светило за българския народ. Новият свети апостол Павел, който със своята проповед, със своите трудове проповядва Евангелието, даде образец на кротост и смирение, и направи всичко възможно да се въздигне богослужебният език“, каза в словото си митрополит Йоан и допълни, че свети Климент свидетелства през целия си живот за Христос и се превръща в живо Евангелие за народа, което свидетелства за Христовата истина. „Не случайно епископът – пръв, служещ на български език, има възможността да бъде украса на Софийския университет и на Богословския факултет. Този равноапостолен дух, който свети Климент пося в българската земя, тази приемственост се отнася и за всички човеци, които имат призванието да се занимават с богословската наука“, каза още митрополит Йоан.

Тържественото богослужение завърши с многолетие, а след това празникът продължи с шествие от Богословския факултет до паметника на свети Климент Охридски, намиращ се в близост до Софийския университет, където бяха положени цветя и венци.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

