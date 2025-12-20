Хотел Villa Rossa  спели престижния приз „Сграда на годината 2025“

Организатор: Градът медия

Хотел Villa Rossa беше отличен с престижната награда „Сграда на годината 2025“, утвърждавайки се като един от най-впечатляващите нови хотелски проекти в България.

Собственикът на хотела Росен Илиев сподели пред Българската национална телевизия по време на гала церемонията:

„За нас е огромна чест. Това е първият ни хотел и вече получава награда, която наистина тежи.“

Проектът е дело на изтъкнатия архитект Роберто Каручи, чийто почерк придава на Villa Rossa модерен, елегантен и разпознаваем облик.

Атанас Лазаров, основател на Destinations TV, коментира:

„Вчера за първи път излъчихме рекламата на Villa Rossa в глобалния ефир на Destinations TV, а днес хотелът е победител в този престижен конкурс – „Сграда на годината“. Изключително развълнуван и щастлив съм, че работим с най-добрите.“

Boutique wellness retreat в сърцето на Родопите

Луксозно убежище за тялото и душата

Истинският лукс се крие в тишината, простотата и връзката – със самите нас и със света около нас.

Вписан хармонично в древните гори на Родопите и проектиран с дълбоко уважение към природата, Villa Rossa използва съзнателно лечебната сила на своите мистични води. Хотелът е истинско бягство от динамиката на ежедневието – sanctuary, в което архитектурата, уелнес философията и природата съществуват в съвършен баланс.

Villa Rossa е бутиков уелнес хотел само за възрастни (14+), създаден за гости, които търсят спокойствие, вътрешна хармония и автентично луксозно преживяване.

