събота, декември 20, 2025
Региона

Очаква се засилен трафик през Дунав мост при Русе – Гюргево през следващите дни

За очакван засилен трафик през Дунав мост при Русе – Гюргево през следващите дни, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Тази вечер той посети граничния преход в час пик и установи, че няма никакви затруднения припътуване оттам. На изход от страната в момента работят четири от общо шестте гишета, където водачите на леки коли могат да заплатят таксата за преминаване през съоръжението. Припомняме, че всички излизащи от България леки автомобили (до 8+1 места), без значение държавата им на регистрация, могат да заплащат дължима такса онлайн. Запазва се и възможността за заплащане на място в брой или с банкова карта. Онлайн плащането на таксата за преминаване на моста е достъпно на портала на Агенция „Митници“ –  https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41&isActive=id6.

Същевременни до 08.00 часа сутринта на 8 януаримостът ще е изцяло отворен и движението на всички видове моторни превозни средства /леки и товарни автомобили/ ще се извършва двупосочно. От 8 януари продължават ремонтните дейности на българския участък на Дунав мост. 

Най-натоварените дни се предвижда да бъдат 23 декември и 24 декември. Засиленият трафик се дължи както на пътуващите автомобили от Западна Европа насам, така и на големия интерес към коледните базари в столицата на северната ни съседка Букурещ. 

За последните 24 часа близо 5000 автомобила са излезли от страната през Дунав мост. Над 70% от тях са леки коли. Драганов коментира, че при необходимост ще се предприемат всички мерки за пропускане на трафика без забавяне чрез отваряне на допълнителни трасета. 

