Отворени са заявленията за участие в 85-ата #KnowIndiaProgramme

Ето вашият шанс да преоткриете Индия – нейната жизнена култура, богатото й наследство и забележителния й напредък.

Министерството на външните работи на правителството на Индия кани младежите от индийската диаспора да се включат в това пътуване, което ще промени живота им!

Дати на програмата: 06-27 януари 2026 г.

Условия за участие: възраст 21-35 години, висше образование и владеене на английски език

Краен срок за кандидатстване: 08 декември 2025 г.

Кандидатствайте сега!

За подробности: Посетете https://kip.gov.in.

Изпратете попълнените заявления с необходимите документи на pol.sofia@mea.gov.in

