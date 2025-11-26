Отворени са заявленията за участие в 85-ата #KnowIndiaProgramme
Ето вашият шанс да преоткриете Индия – нейната жизнена култура, богатото й наследство и забележителния й напредък.
Министерството на външните работи на правителството на Индия кани младежите от индийската диаспора да се включат в това пътуване, което ще промени живота им!
Дати на програмата: 06-27 януари 2026 г.
Условия за участие: възраст 21-35 години, висше образование и владеене на английски език
Краен срок за кандидатстване: 08 декември 2025 г.
Кандидатствайте сега!
За подробности: Посетете https://kip.gov.in.
Изпратете попълнените заявления с необходимите документи на pol.sofia@mea.gov.in