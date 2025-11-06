Експото „Светлината на интернет“ се откри в Джъдзян

Изложението „Светлината на интернет“ откри в четвъртък в Ужен, провинция Джъдзян в Източен Китай, като част от Световната интернет конференция (WIC) Wuzhen Summit за 2025 г., с ослепителни демонстрации на най-съвременни технологии и най-новите примери за индустриални постижения.

Изложението включва седем тематични изложбени зони, които обединяват хиляди иновации, свързани с изкуствения интелект, от 600 компании от цял ​​свят.

Един от акцентите тази година е чисто новата „Зала за супер преживявания“, където посетителите могат да гледат хуманоидни роботи, състезаващи се в боксови мачове, да се насладят на изпълнения на роботизирана група и дори сами да управляват роботи в завладяващи тренировъчни сесии.

Изложението служи като прелюдия към срещата на върха WIC Wuzhen за 2025 г., която официално ще бъде открита в петък и ще продължи до неделя.

Като фар за глобалното развитие на интернет, срещата на върха отново привлече вниманието на целия свят, като гранични технологии, революционни иновации и лидери в индустрията се събраха в древния воден град.

Тази година се навършват 10 години от концепцията за изграждане на общност със споделено бъдеще в киберпространството. Следвайки тази водеща тема, срещата на върха включва 24 паралелни форума, фокусирани върху изкуствения интелект, технологичните иновации и международното сътрудничество, с нововъведени теми, предназначени да преодолеят бариерите в индустрията и да насърчат по-задълбочен обмен на знания между различните индустрии.

По-специално, по време на срещата на върха в петък е планирано за първи път да се проведе специално събитие, посветено на „шестте елитни компании“ на Ханджоу – група технологични стартиращи компании, включително Unitree Robotics, пионер в разработването на хуманоидни роботи, и DeepSeek, изгряващата звезда в областта на изкуствения интелект (ИИ). Събитието ще се фокусира върху интердисциплинарни дискусии относно ИИ и роботиката.

