Хиляди хора са евакуирани в Хайнан заради тайфуна Калмаеги

Провинция Хайнан в Южен Китай преживява тежки наводнения и широко разпространени смущения от понеделник, тъй като тайфунът Калмаеги продължава да генерира проливни дъждове, което води до евакуацията на хиляди жители и задействането на засилени протоколи за реагиране при извънредни ситуации от местните власти.

Длъжностни лица в град Цюнхай съобщиха, че от понеделник насам продължителните валежи бързо са причинили покачване на нивата на водата в множество реки, включително река Джиаланг, река Джиуку и река Тайанг, като всички те надхвърлят праговете си за предупреждение.

Във вторник градът повиши нивото си на реагиране при наводнения и вятър до ниво III и премести жителите в ниско разположените райони. Към 18:00 часа във вторник 5854 души са били евакуирани безопасно.

Местните служби за спешна помощ са издали предупреждения до крайречни градове, села и предприятия, призовавайки за повишена бдителност на фона на продължаващите последици от тайфуна. Водните власти са засилили управлението на резервоарите и протоколите за безопасност, като са изпълнявали контролирани изпускания в съответствие с прогнозите за валежите и капацитета на резервоарите, за да смекчат рисковете от наводнения надолу по течението.

В окръг Динг’ан, проливни дъждове между понеделник и вторник предизвикаха наводнения в няколко села. В град Лонгхе, най-засегнатият район в окръга, местни власти и екипи за спешна помощ провеждаха непрекъснати патрули в райони, предразположени към наводнения. Общо 152 души от 64 домакинства бяха евакуирани на сигурно място.

До сряда следобед метеорологичните условия в окръг Динг’ан се подобриха значително. От 21-те села, засегнати от наводненията, шест са се нормализирали, докато в останалите 15 продължиха усилията за отводняване. От 164-те потопени пътни моста в окръга, 80 са отворени отново, като за останалите е въведен временен контрол на движението въз основа на пътните условия. Всички 75 резервоара функционират безопасно, а нивата на речните води, които преди това бяха над предупредителните прагове, постоянно намаляват.

С наближаването на тайфуна Калмаеги, метеорологичните власти на Хайнан предупредиха, че бурята може да се засили след навлизането си в югоизточните води на Южнокитайско море, което вероятно ще доведе до нов цикъл от силни бури. В отговор множество местни служби предприеха всеобхватни предпазни мерки.

Във вторник провинциалните власти за природни ресурси и планиране, заедно с метеорологичното бюро, издадоха оранжево предупреждение за риск от геоложки бедствия.

Части от окръзите Цюнхай, Уанинг и Тунчанг в провинцията, както и целият окръг Цюнджонг, са изправени пред повишен риск поради продължаващите валежи. Междувременно, службите за спешна помощ са разпоредили щателни проверки на риска в островите Нанша и са засилили усилията за предотвратяване на градските наводнения.

„Необходими са мерки за ефективно справяне с градските наводнения, особено с преовлажняването в градските и селските райони. По време на обилни валежи хората трябва да стоят далеч от опасни зони, като например потопени мостове и ниско разположени градски райони“, каза Цао Хенгву, заместник-директор на отдела за контрол на наводненията в отдела за предотвратяване на тайфуни и облекчаване на сушата към отдела за управление на извънредни ситуации на провинция Хайнан.

Като част от корекцията в транспортните планове, железопътните власти са преустановили всички пътнически влакови услуги до и от провинция Хайнан от четвъртък до петък.

Тайфунът Калмаеги достигна сушата близо до Силаго в южната част на филипинската провинция Лейте в ранните часове на вторник, причинявайки десетки смъртни случаи и оставяйки след себе си следа от разрушения. Калмаеги се отклони от западната провинция Палаван в Южнокитайско море преди обяд в сряда, носейки мощни ветрове.

