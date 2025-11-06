Посланикът на Р Турция присъства на церемонията за строителството на железопътната връзка между София и Скопие
По покана на г-н Гроздан Караджов, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията на България, посланик М. Саит Уянък присъства на церемонията по подписването в гара Гюешево на Споразумение за изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между България и Северна Македония.
Надяваме се, че споразумението ще бъде от полза за всички страни и за региона.