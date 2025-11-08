Аз, като майка!
Тази вечер разбрах – справила съм се добре!
Говорим си с дъщеря ми на връщане от училище!
“Идва Коледа и бабите и дядо ще ми дадат пари за подарък “
“Да, предполагам. Явно вече си решила нещо да си купиш”
“Да , решила съм”
“Я кажи?”
“Ще инвестирам”
“Е какво ще инвестираш 400-500 лв. Каква ще е тази инвестиция”
“Ами най-голямата и важна! Ще запиша курс при някой по личностно развитие или ще запиша някакво обучение да придобия някакво умение за по-натам да ми послужи в живота!”
Въобще не очаквах това! Но то е ясно! Каквато майката такава дъщеряна