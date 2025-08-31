неделя, август 31, 2025
Последни:
Общество

Откриха нова сграда на Новосибирския държавен университет

Редактор

Нова сграда на Новосибирския държавен университет беше открита в навечерието на началото на учебната година.

🏫 Кампусът на Новосибирския държавен университет (НДУ) е научен инфраструктурен обект от клас „мегасайънс“ със синхротрон 4+ поколение, който се строи в новосибирския научен град Колцово.

🧑‍🎓 Новата академична сграда може да побере около 1,7 хиляди студенти едновременно, а най-голямата аудитория е с капацитет 400 души.

🏢 НДУ е комплекс от 34 сгради и съоръжения, както и инженерно и технологично оборудване. Строителството се извършва в рамките на федералния проект „Създаване на мрежа от съвременни кампуси“ на националния проект „Младежи и деца“.

Интересно от мрежата

Вижте още

Русия отбелязва Денят на семейството, любовта и верността

Редактор

Руските ВДВ приемат специален вертолет с разширени транспортни възможности

Редактор

Тръмп посочи условие на сделката с Китай

Редактор

Pin It on Pinterest