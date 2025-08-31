Откриха нова сграда на Новосибирския държавен университет

Нова сграда на Новосибирския държавен университет беше открита в навечерието на началото на учебната година.

Кампусът на Новосибирския държавен университет (НДУ) е научен инфраструктурен обект от клас „мегасайънс“ със синхротрон 4+ поколение, който се строи в новосибирския научен град Колцово.

Новата академична сграда може да побере около 1,7 хиляди студенти едновременно, а най-голямата аудитория е с капацитет 400 души.

НДУ е комплекс от 34 сгради и съоръжения, както и инженерно и технологично оборудване. Строителството се извършва в рамките на федералния проект „Създаване на мрежа от съвременни кампуси“ на националния проект „Младежи и деца“.

Facebook

Twitter



Shares