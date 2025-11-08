„Кауза на звездите“ – когато музиката сбъдва мечти и сърцата творят чудеса

„Нека заедно сбъднем мечти – не само по Коледа!“

На 30 януари 2026 г. City Mark Art Center в София ще се превърне в сцена на вдъхновение, доброта и надежда. Тогава ще се състои концертът „Кауза на звездите“ – събитие, което надхвърля рамките на изкуството и превръща музиката в мисия.

Под мотото „И не само по Коледа се случват чудеса“, концертът обединява популярни български изпълнители и млади таланти в благородна инициатива. Идеята е проста, но силна – да се даде сцена, подкрепа и вяра на новото поколение творци, което тепърва прави своите първи стъпки.

Организатор и един от водещите е Красимир Недялков, а на сцената до него ще застанат Джулия Андонова, Диди Торлозова и д-р Стояна Нацева. Копродуцент на емоцията ще бъде и Роботът Рашко – първият робот-куче в България, който ще внесе доза футуристичен чар в това човешко по дух събитие.

Сред участниците:

Нели Рангелова, дует „Аморе“, Красимир Недялков, Атанас Михайлов, Дарко, Даная Александрова, Стефан Георгиев, Недко Пазвантов, Начо Паскал, д-р Стояна Нацева, Жанета Петкова, Диди Торлозова, Ая Роуз,Ангелина Милева, Мария Добрева и още много обичани изпълнители, които застават зад каузата с огромно сърце.

Повече от концерт – кауза с човешко лице

„Кауза на звездите“ не е просто поредно музикално събитие, а зов към всички, които вярват, че чудесата се случват, когато се обединим. Когато изкуството срещне съпричастност и талантът получи шанс.

„Искаме да покажем, че вдъхновението и добротата не се ограничават в празниците. Всеки ден може да бъде Коледа, ако отворим сърцата си,“ споделят организаторите.

Детайли за събитието:

30 януари 2026 г.

City Mark Art Center, София

Начало: 18:30 ч.

Очаквайте информация за билетите и дарителската инициатива, която ще съпътства концерта.

„Кауза на звездите“ е доказателство, че когато зад едно добро начинание застанат сърца, граници няма.

Елате и станете част от чудото. Защото музиката сбъдва мечти – особено когато е споделена.

