„Кауза на звездите“ – когато музиката сбъдва мечти и сърцата творят чудеса
„Нека заедно сбъднем мечти – не само по Коледа!“
На 30 януари 2026 г. City Mark Art Center в София ще се превърне в сцена на вдъхновение, доброта и надежда. Тогава ще се състои концертът „Кауза на звездите“ – събитие, което надхвърля рамките на изкуството и превръща музиката в мисия.
Под мотото „И не само по Коледа се случват чудеса“, концертът обединява популярни български изпълнители и млади таланти в благородна инициатива. Идеята е проста, но силна – да се даде сцена, подкрепа и вяра на новото поколение творци, което тепърва прави своите първи стъпки.
Организатор и един от водещите е Красимир Недялков, а на сцената до него ще застанат Джулия Андонова, Диди Торлозова и д-р Стояна Нацева. Копродуцент на емоцията ще бъде и Роботът Рашко – първият робот-куче в България, който ще внесе доза футуристичен чар в това човешко по дух събитие.
Сред участниците:
Нели Рангелова, дует „Аморе“, Красимир Недялков, Атанас Михайлов, Дарко, Даная Александрова, Стефан Георгиев, Недко Пазвантов, Начо Паскал, д-р Стояна Нацева, Жанета Петкова, Диди Торлозова, Ая Роуз,Ангелина Милева, Мария Добрева и още много обичани изпълнители, които застават зад каузата с огромно сърце.
Повече от концерт – кауза с човешко лице
„Кауза на звездите“ не е просто поредно музикално събитие, а зов към всички, които вярват, че чудесата се случват, когато се обединим. Когато изкуството срещне съпричастност и талантът получи шанс.
„Искаме да покажем, че вдъхновението и добротата не се ограничават в празниците. Всеки ден може да бъде Коледа, ако отворим сърцата си,“ споделят организаторите.
Детайли за събитието:
30 януари 2026 г.
City Mark Art Center, София
Начало: 18:30 ч.
Очаквайте информация за билетите и дарителската инициатива, която ще съпътства концерта.
„Кауза на звездите“ е доказателство, че когато зад едно добро начинание застанат сърца, граници няма.
Елате и станете част от чудото. Защото музиката сбъдва мечти – особено когато е споделена.