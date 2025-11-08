Анна Палагина: Включването в заетостта на гражданите на Русия „в сребърна възраст“ е значима тенденция

В изказването си на кръглата маса „Ефективно взаимодействие между бизнеса и властите“, която се провежда на платформата на ТПП Санкт Петербург в рамките на XXX Международна женска конференция „Жените, които променят света“, заместник-председател на Комитета на ТПП РФ по образование и социална политика, ректор на МИМОП Анна Палагина се спря на темата за включването в заетостта на гражданите на Русия „в сребърна възраст“ като значима тенденция, която формира икономиката и има социално-морално значение, и на предложенията на #ТППРФ за законодателно регулиране на онлайн образованието.

