Амир и Силвер пуснаха новия брутален хит „Моето момиче“

Музикалната сцена посреща най-новото бижу на българската попфолк култура – „Моето момиче“, съвместен проект на Амир и хитмейкъра Силвер. Песента вече събира овации сред меломаните, а клипът към нея впечатлява със силно визуално присъствие.

Амир стъпва смело на музикалната сцена – креативен, различен, с европейска визия и дизайнерски костюм, който подчертава артистичния му стил. Публиката бързо разпознава таланта и харизмата му, а критиците вече го наричат едно от новите големи имена.

Силвер, доказан хитмейкър и продуцент, застава рамо до рамо с него, за да създадат парче, което съчетава емоция, модерно звучене и силен текст.

Амир:

„Тази песен е посветена на момичето, което озарява живота ми всеки ден. Надявам се, че ‘Моето момиче’ ще докосне сърцата на слушателите така, както докосна моето.“

Силвер:

„Работата по ‘Моето момиче’ беше вдъхновяваща – един синхрон между стиловете ни и заряд от емоция. Гордея се, че заедно с Амир дадохме живот на този проект.“

Атанас Лазаров:

„С тази продукция целихме да съчетаем бруталната енергия и чистата емоция. Вярвам, че ‘Моето момиче’ е музикален шедьовър, който ще остане дълго време в сърцата на публиката.“

Допълнителен щрих към успеха на проекта е и личната подкрепа на звездата Анелия, която сподели стори в социалните си мрежи и поздрави двамата изпълнители за смелия дебют.

Подкрепата към Амир и Силвестър не закъсня – звездите Анелия, Елена Паришева и Тита споделиха в социалните мрежи своето възхищение и ги надъхаха за още повече успехи, нови хитове и хиляди нови почитатели.

