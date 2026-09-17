7 подправки, които си струва винаги да имаме у дома – и как да ги използваме
Не е необходим шкаф с десетки бурканчета – няколко добре подбрани подправки могат да преобразят ежедневното готвене.
Всяка домашна кухня е различна и всяко семейство има свои предпочитания, любими вкусове и изпитани рецепти. Има обаче няколко основни подправки, без които трудно можем да си представим приготвянето на вкусно и ароматно ястие.
1. Черен пипер
Подходящ за почти всичко – месо, яйца, зеленчуци, супи и сосове. Прясно смленият има значително по-силен аромат.
2. Червен пипер
Работи чудесно с картофи, месо, бобови храни и множество сосове.
3. Пушен червен пипер
Добавя дълбочина и лек опушен аромат дори когато храната не е приготвяна на огън.
4. Риган
Особено подходящ за домати, печени зеленчуци, пица, паста и средиземноморски ястия.
5. Кимион
Малко количество може да промени напълно боб, леща, кайма, печени зеленчуци и ястия с близкоизточен или мексикански характер.
6. Куркума
Придава цвят и земен аромат на ориз, супи, зеленчуци и ястия с бобови култури.
7. Люспи от люта чушка
Удобен начин да добавяме лютивина постепенно към паста, яйца, сосове и зеленчуци.
Подправките също имат срок на най-добър аромат. Ако едно бурканче стои от години и почти не мирише, вероятно няма да даде много и на храната.
По-добре седем използвани редовно подправки, отколкото 30 забравени в шкафа.
Текст: Жаклин Златанова
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