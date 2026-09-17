Не е необходим шкаф с десетки бурканчета – няколко добре подбрани подправки могат да преобразят ежедневното готвене.

Всяка домашна кухня е различна и всяко семейство има свои предпочитания, любими вкусове и изпитани рецепти. Има обаче няколко основни подправки, без които трудно можем да си представим приготвянето на вкусно и ароматно ястие.

1. Черен пипер

Подходящ за почти всичко – месо, яйца, зеленчуци, супи и сосове. Прясно смленият има значително по-силен аромат.

2. Червен пипер

Работи чудесно с картофи, месо, бобови храни и множество сосове.

3. Пушен червен пипер

Добавя дълбочина и лек опушен аромат дори когато храната не е приготвяна на огън.

4. Риган



Особено подходящ за домати, печени зеленчуци, пица, паста и средиземноморски ястия.

5. Кимион

Малко количество може да промени напълно боб, леща, кайма, печени зеленчуци и ястия с близкоизточен или мексикански характер.

6. Куркума

Придава цвят и земен аромат на ориз, супи, зеленчуци и ястия с бобови култури.

7. Люспи от люта чушка

Удобен начин да добавяме лютивина постепенно към паста, яйца, сосове и зеленчуци.

Подправките също имат срок на най-добър аромат. Ако едно бурканче стои от години и почти не мирише, вероятно няма да даде много и на храната.

По-добре седем използвани редовно подправки, отколкото 30 забравени в шкафа.

Текст: Жаклин Златанова

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