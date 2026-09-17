Казахстан ще засили подкрепата за инвеститорите на всички етапи от реализацията на проектите

Правителството подготвя промени за по-бързи процедури, дигитално обслужване и по-ефективно привличане на инвестиции

Казахстан планира да усъвършенства системата за привличане и обслужване на инвеститори като част от новия инвестиционен цикъл на страната. Темата беше обсъдена на съвещание, ръководено от министър-председателя Олжас Бектенов на 17 септември.

Предвижда се взаимодействието с инвеститорите да обхваща целия процес – от първоначалния интерес и проучването на перспективни направления до стартирането на проектите, последващото им разширяване и реинвестирането.

По-кратки процедури и повече дигитални услуги

Една от основните цели е съкращаване на сроковете за съгласувателните процедури и ускоряване на въвеждането на инвестиционните проекти в експлоатация. Паралелно с това ще се работи за възможностите за разширяване на производствата и развитие на износа.

На срещата е обсъдена и по-широката употреба на дигитални инструменти, които да улеснят както инвеститорите, така и държавните институции, отговарящи за конкретните проекти. Правителството разглежда и възможности за по-активна инвестиционна политика на международно ниво.

Подготвят единна инвестиционна вертикала

Пред Бектенов са представени резултатите от анализ на работата на държавните органи и организации, които взаимодействат с инвеститорите. Обсъдени са и предложения за създаване на единна инвестиционна вертикала, която да подобри координацията при привличането и реализацията на капиталови проекти.

Премиерът заяви, че правителството трябва да осигури предвидима и благоприятна инвестиционна среда в условията на засилена международна конкуренция за капитал. Министерството на националната икономика и останалите отговорни институции получиха задача да изготвят конкретен план за усъвършенстване на действащата система за привличане на инвестиции.

автор: Динара Сугурбаева

източник: www.inform.kz