Слави Трифонов поиска отговорност след експертизата по случая „Петрохан“

Лидерът на ИТН отправи обвинения към Андрей Гюров, Емил Дечев и Андрей Янкулов, като твърденията му не са установени като факти от самата експертиза

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов излезе с остра позиция след публикуването на информация за експертизата по случая „Петрохан“. В публикация във Facebook той постави въпроса кой трябва да понесе отговорност и заяви, че според него представители на властта са разполагали с информация за случая и са я прикривали.

Трифонов насочи конкретни обвинения към бившия служебен премиер Андрей Гюров, Емил Дечев и Андрей Янкулов. Той твърди, че тримата са били запознати с информацията по случая и поставя под съмнение действията им. Тези твърдения представляват позиция на Трифонов и не са изводи, установени от цитираната експертиза.

Трифонов постави въпроса за политическата отговорност

В публикацията си лидерът на ИТН отправя критики и във връзка с действия, които приписва на Дечев и Янкулов, както и с последващото им политическо и професионално развитие. Трифонов коментира и Андрей Гюров, като свързва случая с актуалната политическа обстановка.

„Тези хора не трябва да заемат държавни постове и да имат власт. Те трябва да понесат отговорност за действията си“, заявява Трифонов в края на позицията си.

Темата „Петрохан“ вече е повод за остър политически спор, като Трифонов и представители на ИТН и по-рано са отправяли обвинения към Гюров и други представители на служебната власт във връзка със случая.