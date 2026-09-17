Президентите на ОАЕ и Сенегал обсъдиха разширяването на икономическото и инвестиционното сътрудничество

Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян прие Басиру Диомайе Файе в рамките на работното му посещение в Обединените арабски емирства

Президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян прие президента на Сенегал Басиру Диомайе Файе, който е на работно посещение в ОАЕ. Двамата лидери обсъдиха развитието на двустранните отношения и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството.

Сред основните теми на разговорите бяха инвестициите, икономиката и съвместните проекти за развитие. Президентът на ОАЕ подчерта стремежа на страната да разширява партньорствата си със Сенегал и с други държави от Африка.

Фокус върху Конференцията на ООН за водите

Специално внимание беше отделено на подготовката за Конференцията на ООН за водите през 2026 г., на която ОАЕ и Сенегал са съорганизатори. Форумът ще се проведе от 8 до 10 декември в Абу Даби.

Шейх Мохамед бин Зайед и Басиру Диомайе Файе обсъдиха общите приоритети, свързани с водните ресурси и устойчивото развитие, както и значението на международното сътрудничество за справяне с глобалните предизвикателства в тази област.

По време на срещата са били разгледани и регионални и международни въпроси от взаимен интерес.

В разговорите участваха и високопоставени представители на ОАЕ, сред които вицепрезидентът и заместник министър-председател шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян, както и други членове на ръководството, министри и официални лица.

източник: www.wam.ae