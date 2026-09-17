Колко часа максимално можем да работим според закона?

Стандартният работен ден в България е до 8 часа, но при определени условия една работна смяна може да достигне 12 часа

Колко часа можем да работим на ден и седмично е въпрос, който засяга почти всеки служител. Българското трудово законодателство определя ясни правила за нормалното работно време, удължените смени, почивките и извънредния труд.

Според Кодекса на труда при стандартна организация нормалната продължителност на работното време е до 8 часа дневно и до 40 часа седмично при петдневна работна седмица.

Може ли да работим повече от 8 часа на ден?

Да, но само при определени законови условия. Например работодателят може по производствени причини временно да удължи работния ден. При този режим удълженият работен ден не може да надвишава 10 часа, а допълнителното време трябва впоследствие да бъде компенсирано чрез намаляване на работното време в други дни.

При сумирано изчисляване на работното време правилата са различни. Тогава една работна смяна може да бъде до 12 часа, а работната седмица – до 56 часа. Това не означава, че 56-часова седмица се превръща в постоянно нормално работно време – часовете се отчитат за определения период на сумирано изчисляване.

Може ли да работим по 12 часа всеки ден?

Не следва да се приема, че законът позволява просто да се работи по 12 часа всеки ден без ограничения. Дори когато са допустими 12-часови смени, трябва да бъдат спазени правилата за почивка и отчитане на работното време.

Работникът има право на най-малко 12 часа непрекъсната почивка между два работни дни или смени. При обикновена петдневна работна седмица минималната непрекъсната седмична почивка е 48 часа. При сумирано изчисляване тя по правило е най-малко 36 часа, като при определени случаи на промяна на смените законът допуска минимум 24 часа.

А какво става с извънредния труд?

Извънредният труд не е свободно средство за постоянно удължаване на работния ден. Кодексът на труда го определя като труд извън установеното работно време, положен по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя, и принципно го забранява, като го допуска само в предвидени от закона изключения.

Затова редовното оставане след работа не бива автоматично да се възприема като нормална част от работния ден.

Колко е максималният работен ден?

Най-лесно правилата могат да се обобщят така:

8 часа – нормален работен ден;

– нормален работен ден; 40 часа – нормална работна седмица;

– нормална работна седмица; до 10 часа – при законосъобразно удължаване на работното време, което впоследствие се компенсира;

– при законосъобразно удължаване на работното време, което впоследствие се компенсира; до 12 часа на смяна – при сумирано изчисляване на работното време;

– при сумирано изчисляване на работното време; до 56 часа седмично – максималната продължителност при сумирано изчисляване;

– максималната продължителност при сумирано изчисляване; минимум 12 часа – непрекъсната почивка между два работни дни/смени. (ГЛИ)

Важно е да се прави разлика между нормално работно време, удължено работно време, сумирано изчисляване и извънреден труд. Фактът, че в определени случаи законът позволява 10- или 12-часов работен ден, не означава, че работодателят може постоянно и без ограничения да изисква подобен режим.

При съмнение за нарушение служителите могат да потърсят информация или да подадат сигнал до Главната инспекция по труда.