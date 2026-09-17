В навечерието на Независимостта на България Хасково ще почете корена на един от най-великите си герои

220 години от рождението на бащата на капитан Петко войвода

С поклонение, тържествено слово и полагане на венци и цветя в Хасково ще бъде почетена 220-ата годишнина от рождението на Кирко Каракирков – бащата на легендарния капитан Петко войвода.

Честването се провежда дни преди 22 септември – Деня на независимостта на България, превръщайки годишнината в своеобразен поклон пред поколенията българи, за които свободата, достойнството и родината са били не просто думи, а кауза.

Слово ще произнесе наследничката на Каракирковия род Пенка Чакалова-Генева, която е дългогодишен преподавател и изследовател на живота и делото на капитан Петко войвода. Тя е автор на изследвания и публикации, посветени на рода и неговата история, и потомка на Митрю – брат на легендарния българин.

„В навечерието на Деня на независимостта на България – 22 септември, ще отдадем почит към бащата, дал на своите девет деца не само дом и семейство, но и ценности. Кирко Каракирков е част от онзи корен, от който израства свободолюбивият дух на неговите деца и на рода му. Той оставя своята следа в историята, възпитал чувство на справедливост и борбеност у наследниците си, които с душа и сърце са отстоявали каузата за освобождение на българския народ и са живеели с готовност за саможертва“, коментира организаторът инж. Светлана Костова, която е и наследник на рода на капитан Петко войвода. Според нея честването има значение не само за потомците на Каракирковия род, но и за всички, които искат да съхраняват историческата памет.

„За нас това не е просто годишнина, а възможност да се върнем към корена и да си припомним откъде започва една героична история. Искаме да отдадем заслужена почит на Кирко Каракирков, но и да покажем на младите хора, че паметта за предците не принадлежи само на миналото. Тя е отговорност на настоящето“, допълни инж. Костова.

В церемонията се очаква да участват кметът на Хасково Станислав Дечев, представители на държавната и местната власт, на Тракийските дружества, потомци на Каракирковия род. Поканени са и народни представители от Хасково, областният управител, председателят на Общинския съвет, съветници, заместник-кметове и членове на неправителствени организации. Сред гостите ще бъде и наследникът на рода на Петко Радев /Малък Петко/ – Кирил Дрезов.

В знак на признателност към Кирко Каракирков, към неговото семейство и към всички представители на рода, посветили живота си на България, ще бъдат положени венци и цветя пред паметника на капитан Петко войвода.

Събитието ще се проведе на 19 септември 2026 г., събота, от 11:00 часа пред паметника на великия българин в Хасково. Водещ на тържеството ще бъде актьорът Златко Павлов, познат със своя характерен и въздействащ глас.

Бащата на капитан Петко войвода Кирко Каракирков е роден през 1806 г. в Доганхисар. Заедно със съпругата си Груда той създава многолюдно семейство с девет деца – Стана, Тодора, Петра, Добра, Матю, Петко, Митрю, Вълчо и Стайко. Всички те са кръстени от български свещеник в църквата „Св. Богородица“ в Доганхисар. Това е семейство, в което любовта към родината, вярата, честта и свободолюбието се предават от поколение на поколение. От този род произлиза Петко Кирков Каракирков – човекът, който историята ще запомни като капитан Петко войвода, а Хасково – като своя почетен гражданин и „Спасител на града“.