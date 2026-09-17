Министър Шишков: Малък подарък за столичани в Деня на София – одобряваме подробния устройствен план за последния участък на околовръстното

Днес в Деня на София нашето правителство ще направи малък подарък на всички софиянци – ще разгледаме и одобрим подробния устройствен план за последния участък на Софийския околовръстен път от кв. „Бъкстон“ до АМ „Струма“. Това обяви в сутрешния блок на БТВ министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Той уточни, че това е последната пречка, преди да започне реалното строителство на обекта. „След като последните правителства не направиха нищо за проекта, вече нещата се случват с друга скорост. Надявам се да няма обжалване на процедурите, защото всеки трябва да си даде сметка, че става дума за измъчен и много важен проект на София“, подчерта арх. Шишков. По думите му, след като са готови техническите проекти, ще станат ясни и сроковете за завършване на обекта, но очакванията са строителството да е факт до три години. Министърът уточни, че проектът е сложен и ще се реализира в тежък участък и натоварена градска среда с подмяна на много инженерни мрежи. „Най-важното е, че София ще има подробен план за целия околовръстен път, защото без него не може да се направи нищо“, каза арх. Шишков.

„Работим, за да имаме пътища, защото ние до този момент нямаме магистрали, имахме само илюзия за транспортна свързаност. Единственият начин да се построят 1200 км магистрали, е първо да проектираме липсващи 800 км магистрали, да допроектираме 400 км, които са в начална фаза, и да ги построим“, коментира още в предаването регионалният министър. И подчерта, че именно липсата на магистрали е причина за състоянието на инфраструктурата ни, да няма свързаност и безопасност. „Всички се наслушахме в годините назад кой политик какво ще осигури, а най-важното, което трябва да се направи, е да се проектира, а след това да се построи“, каза арх. Шишков.

Той засегна и темата с концесионирането на част от транспортните коридори. „Темата не е, че ще има платени магистрали, а че ще има магистрали, което е най-голямото предимство, а второто е, че те ще са каквито трябва да бъдат – качествени“, каза министърът. Сред планираните участъци са АМ „Черно море“, но от Румъния до Турция, „Русе – Маказа“ в частта след Бяла, както и тунелът под Петрохан, който е с дължина 10 км. Арх. Шишков уточни, че тези обекти ще струват много пари, които държавата няма как да плати, но ще ги проектира и ще одобри необходимите подробни устройствени планове. Очакванията са тези дейности да отнемат около година и половина. На база на проектите ще са ясни сроковете и цените. „Хубавото е, че концесионерът никога не е откраднал от себе си. Няма да има кражба от нашите пари, няма да липсва 1/3 от асфалта и така на държавата ще излезе по-евтино. Досега живяхме в илюзията, че имаме пътища. Плащахме само винетки, но не получавахме нищо, защото схемата служеше за корупция“, каза още арх. Шишков.

Той бе категоричен, че държавата ще построи АМ „Хемус“, пътя Видин – Ботевград и Русе – Бяла и те няма да се дават на концесия. „Ще работим със същите строители, защото нашият анализ показа, че в противен случай ще водим две години съдебни битки, без ясен изход. Фирмите обаче ще получат толкова, колкото струва реално магистралата. Оттук нататък – ние ще плащаме след изпълнение на работата, а не преди. Ще направим така, че авансите да се изработят“, коментира регионалният министър. И обяви, че ще се упражнява засилен строителен контрол. За целта ще се създаде нова структура към ДНСК, която ще проверява всеки месец надзорниците на магистралите. Всеки месец ще се изискват протоколите за скрити работи и ще има физическа проверка на строителството. „Досега това не се е правило. Ето и защо я няма 1/3 от асфалта на Северната скоростна тангента. Просто нещо се е пропукало. А се е пропукало, защото на никого не му е пукало. Властта не я е интересувало по никакъв начин как ще се вложат парите“, каза министърът. И добави, че ще има и нов начин на плащане – завършените обекти ще се изплащат до 5 години, като една от целите е държавата да има по-силен инструмент за контрол на качеството и срещу злоупотреби. „Фирмите ще се стараят вече повече, защото отношението към процеса е различно. Преди усещането беше, че браншът се ползва да се дават пари, без да е ясно къде отиват. Ние искаме да си партнираме с всички. Бизнесът усеща, че сега е моментът да докаже, че е бизнес, а не носител на куфарчетата. Че строителните фирми не са комисионери“, категоричен бе той.

Арх. Шишков информира още, че до месец и половина ще бъде готова новата наредба за мантинелите по пътищата. В нея ще има ясна дефиниция къде се поставят бетонови прегради и къде метални ограничителни системи.