Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще участва в отбелязването на бойния празник на Сухопътните войски

На 19 ноември, сряда, държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще участва в отбелязването на бойния празник на Сухопътните войски. Честването ще се състои пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война „Майка България“ край с. Гургулят, община Сливница. През тази година се навършват 147 години от създаването на Сухопътните войски на България и 140 години от победата на Българската армия при Сливница.

От 10.50 часа президентът Радев ще приеме почетния караул. В рамките на събитието държавният глава ще произнесе слово и ще отдаде почит на загиналите в Сръбско-българската война през 1885 г., след което ще разгледа фото изложба „В служба на народ и Родина“ и разположения статичен показ на техника, въоръжение и екипировка.

