вторник, ноември 18, 2025
Последни:
България

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще участва в отбелязването на бойния празник на Сухопътните войски

Редактор

На 19 ноември, сряда, държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще участва в отбелязването на бойния празник на Сухопътните войски. Честването ще се състои пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война „Майка България“ край с. Гургулят, община Сливница. През тази година се навършват 147 години от създаването на Сухопътните войски на България и 140 години от победата на Българската армия при Сливница.

От 10.50 часа президентът Радев ще приеме почетния караул. В рамките на събитието държавният глава ще произнесе слово и ще отдаде почит на загиналите в Сръбско-българската война през 1885 г., след което ще разгледа фото изложба „В служба на народ и Родина“ и разположения статичен показ на техника, въоръжение и екипировка.

Интересно от мрежата

Вижте още

Наталия Киселова представи пред ръководители на дипломатически мисии на държави членки на ЕС приоритетите в работата на парламента

Редактор

Зам.-министър Василева: Черно море трябва да се превърне в модел за синя икономика

Редактор

На експертна среща в Министерството на енергетиката бяха обсъдени варианти за промяна на формулата за сградна инсталация

Редактор

Pin It on Pinterest