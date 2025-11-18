Нова инициатива на ММЦ ще учи младежи на предприемачество

Първото посещение на предприятие ще се проведе на 28 ноември 2025 г

Стара Загора става домакин на новата образователна инициатива „Младежко предприемачество в действие“, насочена към активни млади хора, които желаят да развият предприемаческо мислене, да се срещнат с реалната бизнес среда и да придобият практически умения, ценни за бъдещото им професионално развитие.

Проектът е част от националната програма „Предприемчивите“ на Фондация „Постижения“, реализирана в партньорство с Международен младежки център – Стара Загора и Община Стара Загора.

Инициативата дава възможност на участниците да посетят различни компании в града и региона, да разговарят с предприемачи и да се запознаят отблизо с мотивацията и предизвикателствата, стоящи зад успешните бизнес проекти. Програмата включва дискусии, практически демонстрации и обучения, посветени на ключови умения – личностно развитие, професионална ориентация, управление на времето и влиянието на новите технологии върху съвременната икономика.

Първото посещение на предприятие ще се проведе на 28 ноември 2025 г., когато участниците ще имат възможност да наблюдават реални работни процеси и да се срещнат с хора, които активно допринасят за развитието на Стара Загора.

„Младежко предприемачество в действие“ насърчава активността, иновациите и увереността сред младите, като показва, че възможностите за развитие са близо до тях – тук, в Стара Загора.

Желаещите да се включат могат да се регистрират чрез формуляра:

