Сухопътните войски ще честват своя боен празник на 19 ноември

Сухопътните войски честват своя боен празник утре, 19 ноември.

Тържествено ще бъдат отбелязани 147 години от създаването на Сухопътните войски и 140 години от победата на славната българска пехота в Сръбско-българската война. В отбелязването на празника ще участват заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия.

Събитията ще започнат в 9.10 часа с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметник „Петимата капитани“ в гр. Сливница. Военнослужещи от Сухопътните войски ще преминат в пеши марш „По стъпките на Сливнишките герои” от паметника на „Капитаните“ до гранитен монумент „Героите на Сливница“ в центъра на града. Тук в 10.00 ч. ще се състои тържествен ритуал по полагане на венци и цветя.

Кулминация на бойния празник на Сухопътните войски е в 11.00 ч. пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война в с. Гургулят.

