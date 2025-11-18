вторник, ноември 18, 2025
Последни:
България

Сухопътните войски ще честват своя боен празник на 19 ноември

Сухопътните войски честват своя боен празник утре, 19 ноември.

Тържествено ще бъдат отбелязани 147 години от създаването на Сухопътните войски и 140 години от победата на славната българска пехота в Сръбско-българската война. В отбелязването на празника ще участват заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия.

Събитията ще започнат в 9.10 часа с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметник „Петимата капитани“ в гр. Сливница. Военнослужещи от Сухопътните войски ще преминат в пеши марш „По стъпките на Сливнишките герои” от паметника на „Капитаните“ до гранитен монумент „Героите на Сливница“ в центъра на града. Тук в 10.00 ч. ще се състои тържествен ритуал по полагане на венци и цветя.

Кулминация на бойния празник на Сухопътните войски е в 11.00 ч. пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война в с. Гургулят.

