158 отличници от Випуск 2026 получиха „Национална диплома“

Петима зрелостници са постигнали пълно 6,00 по всички предмети в дипломата и на трите положени матури

158 пълни отличници от Випуск 2026 бяха удостоени с почетното отличие „Национална диплома“ на официална церемония на Министерството на образованието и науката.

Сред тях се открояват петима зрелостници, които са постигнали отличен успех 6,00 по всички учебни предмети в дипломата за средно образование, както и на трите държавни зрелостни изпита, които са положили. Те получиха отличията си от министър-председателя Румен Радев.

„Това не е само Ваш личен успех, не е само удовлетворение за Вашите родители и гордост за Вашите учители. Този Ваш успех е огромен успех за България“, обърна се премиерът към зрелостниците.

Радев подчерта, че талантът и способностите трябва да бъдат подкрепени с постоянство, характер и много труд. Според него именно младите, образовани и интелигентни хора са сред най-важните фактори за развитието на съвременните държави.

От 145 на 158 носители на „Национална диплома“

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев обърна внимание на увеличаващия се брой на носителите на престижното отличие.

През миналата година те са били 145, а през 2026 г. вече са 158.

„Това означава, че в България има все повече мотивирани млади хора“, заяви министърът.

Той насърчи зрелостниците да разгледат възможностите, които предлагат българските висши училища, като подчерта, че големите университети в страната са част от европейското образователно пространство и дават възможности за обучение и научна работа с партньори от Европа и света.

„Дори да изберете да продължите навън, помнете, че България има нужда от всеки един от Вас“, обърна се Вълчев към отличниците.

„Състезанието е за умове и таланти“

По време на церемонията Румен Радев постави акцент и върху развитието на високите технологии в България.

Като примери той посочи Института INSAIT и българската космическа компания „ЕндуроСат“, която разработва технологии и произвежда спътници в страната.

Според премиера България вече не само следва развитието на технологиите, но има потенциал и сама да ги създава.

Отличниците са от 22 области на страната

Председателят на парламентарната Комисия по образованието и науката Димитър Здравков определи младите хора като „национален капитал на България“ и ги призова да запазят връзката си с родината независимо къде ще продължат образованието и професионалното си развитие.

От името на наградените говори Андрей Дичев от 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ в София, лауреат на Националната олимпиада по биология и здравно образование.

„Днес образователната система е признала нашия труд и нашите лични постижения. Утре вече зависи от нас какво ще направим с това признание“, заяви той.

Отличниците от Випуск 2026 са възпитаници на училища в 22 области на България.

„Национална диплома“ се присъжда на зрелостници с отличен успех 6,00 по всички предмети в дипломата и на държавните зрелостни изпити, които имат и изявени способности в областта на науката, технологиите, изкуствата или спорта.

Всички 158 наградени зрелостници получиха и електронни четци за книги.