Премиерът Радев награди 15 служители на МВР за операции срещу корупцията и наркотрафика

Отличията са за работа по разследвания за икономически престъпления, нарколаборатории и трафик на големи количества наркотици

Министър-председателят Румен Радев награди 15 служители на МВР за работата им по разследвания и операции срещу тежки икономически престъпления и наркотрафика. Церемонията се проведе в Министерския съвет. Ден по-рано премиерът определи противодействието на производството и разпространението на наркотици като една от приоритетните задачи на МВР.

По време на церемонията Радев заяви, че според него през предходни години пред служители на МВР е имало пречки при разследването на икономически престъпления, свързани с властта и политически партии, и изрази подкрепа за по-активната работа на ведомството в тази област. Тези оценки са позиция на министър-председателя.

Трима служители на ГДБОП – Юлиана Николова, Елена Илиева и Иво Грудев – бяха отличени за работата им по разследването, представено от правителството като случая във „ВиК-Бургас“.

Други отличия са свързани с операцията срещу лаборатория за производство на фентанил в София, разбита в началото на август. Още тогава Радев публично поздрави МВР за операцията и посочи борбата с производството и разпространението на наркотици като приоритет на кабинета.

Наградени са и служители, участвали в пресичането на опит за пренос на 125 кг марихуана с подводен дрон в района на Слънчев бряг и Царево. Отличия получиха и полицаи за операция в Ямбол, при която по данни на властите в бивша складова база са открити над 250 кг марихуана, оценени на близо 2 млн. евро, както и хеликоптер, за който разследващите проверяват информация, че е бил използван за международен наркотрафик.

Сред наградените са и трима служители от Главна дирекция „Гранична полиция“ за операция, при която са били открити над 300 кг наркотици в товарен автомобил.

Премиерът подчерта, че служителите, противодействащи на наркотрафика, работят в рискова среда и срещу престъпни структури със значителни финансови и технологични ресурси. Правителството и ръководството на МВР заявяват, че борбата с корупцията и наркотрафика остава сред основните им приоритети.