Община Казанлък отпуска 50 000 евро за нова медицинска апаратура в общинската болница

Средствата ще бъдат използвани за видеоендоскоп, а инвестициите в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ продължават с ново оборудване и ремонти

Община Казанлък ще предостави 50 000 евро на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ за закупуването на нов видеоендоскоп. Финансирането е одобрено с решение на Общинския съвет и е част от мерките за модернизиране на медицинската апаратура в лечебното заведение.

В общинския бюджет са предвидени общо 75 000 евро за болницата. От тях 20 400 евро вече са използвани за закупуването на нова операционна маса за отделението по травматология и ортопедия.

Значително допълнително финансиране е осигурено и по Програма „Развитие на регионите“. С инвестиция от над 1 млн. евро се предвижда закупуването на рентген и преносим рентген, изграждането на централна кислородна инсталация, оповестителна и пожароизвестителна система, както и доставката на 10 инфузионни помпи и 10 бактерицидни лампи.

Предстои да бъдат обновени и помещенията за медицинска апаратура за ранна диагностика и превенция. Планирани са мерки за подобряване на енергийната ефективност, сред които фотоволтаична система за собствено потребление, ново осветление и обновяване на електроразпределителната мрежа.

Общината отделя и 21 000 евро за подкрепа на медицински кадри. Средствата са предназначени за млади лекари специализанти, както и за медицински сестри и акушерки, които се обучават или вече работят в болницата.