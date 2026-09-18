Политическите сили се споразумяха за ръководствата на СИК в Русе

За изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври в общината са образувани 210 избирателни секции

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции постигнаха споразумение за разпределението на ръководните позиции в секционните избирателни комисии в община Русе. Консултациите се проведоха на 18 септември в присъствието на кмета Пенчо Милков, секретаря на общината Димитър Генков и директора на дирекция „Административно обслужване“ Ердинч Мевлюдов.

За предстоящия вот са предвидени общо 210 председатели, 210 заместник-председатели и 210 секретари, или 630 ръководни позиции. Заедно с останалите членове съставите на комисиите включват общо 1852 души.

„Прогресивна България“ получава по 70 председателски, заместник-председателски и секретарски места. ГЕРБ-СДС ще има по 50 от трите вида ръководни позиции, а ПП-ДБ – 48 председатели, 48 заместник-председатели и 47 секретари. За ДПС са определени по 27 места от всяка ръководна длъжност, а за „Възраждане“ – 15 председатели, 15 заместник-председатели и 16 секретари.

Общо в 210-те избирателни секции ще работят 821 представители на „Прогресивна България“, 313 на ГЕРБ-СДС, 298 на ПП-ДБ и по 210 представители на ДПС и „Възраждане“.

Променено е местоположението на пет секции – с номера 001, 002, 017, 018 и 019. Досега те са били разположени в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“, а за изборите на 25 октомври ще бъдат преместени в ОУ „Отец Паисий“.