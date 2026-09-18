Утвърдиха програмата на Спартак Вн за 12-ия, 13-ия и 14-ия кръг на Първа лига

„Соколите“ ще гостуват последователно на Дунав Русе и ЦСКА 1948, след което приемат Арда Кърджали

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от 12-ия, 13-ия и 14-ия кръг на Първа лига.

В 12-ия кръг Спартак Варна ще гостува на Дунав Русе. Двубоят е насрочен за 24 октомври от 14:00 часа на Градския стадион в Русе.

Следва ново гостуване за варненци. На 30 октомври от 17:00 часа Спартак ще се изправи срещу ЦСКА 1948 на стадион „Бистрица“ в София в среща от 13-ия кръг.

В 14-ия кръг „соколите“ се завръщат у дома. На 8 ноември от 14:00 часа Спартак Варна ще приеме Арда Кърджали на стадион „Спартак“.

Така програмата на варненския тим за трите кръга включва две последователни гостувания и едно домакинство.