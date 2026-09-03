Иван Шишков с тежки обвинения за АМ „Хемус“: Над 1 млрд. лева раздадени авансово, случаят стигна до прокуратурата

Регионалният министър заяви пред парламента, че държавата е била поставена в неизгодна позиция при договорите за магистралата, но увери, че „Хемус“ ще бъде завършена

„Пътят на добрите намерения премина през строителната илюзия и сега завърши в прокуратурата.“ С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков започна изслушването си в Народното събрание за състоянието на договорите за изграждането на автомагистрала „Хемус“.

От парламентарната трибуна той отправи тежки критики към начина, по който проектът е бил управляван през предходни години, и заяви, че за строителството са били предоставени огромни авансови средства при липса на необходимата готовност за работа.

Шишков: Над 1 млрд. лева са раздадени при липса на строителна готовност

По думите на регионалния министър при направения през 2021 г. анализ станало ясно, че реално строителство се извършва в много по-малка част от трасето, отколкото обществото е оставало с впечатление.

Шишков твърди, че са били раздадени над 1 млрд. лева, въпреки че за част от участъците не е имало необходимата строителна готовност, а на места – дори одобрени подробни устройствени планове.

„Това е жалката истина за това, че половин България се оказа излъгана“, заяви министърът.

Авансови плащания от 35%

Според представеното от Шишков договорите за изграждането на „Хемус“ са били сключени по начин, който е поставил държавата в неблагоприятна финансова и юридическа позиция.

Той посочи, че са извършвани авансови плащания в размер на 35%, включително за участъци, при които не е била осигурена възможност строителството да започне.

Министърът постави въпроса не само кой е получил парите, но и кой е разрешил те да бъдат предоставени.

„Не е логично да получаваш аванси за неща, които не можеш да започнеш да строиш. Но най-съмнителното в целия този разказ не е кой ги е взел, а кой ги е дал“, заяви Шишков.

Той обобщи критиките си с думите: „Това е историята на пътя на корупцията.“

Твърденията за ощетяване на държавата и корупционен модел представляват позицията и оценката на регионалния министър, изложена пред Народното събрание.

Каква е ролята на „Автомагистрали“?

Шишков обърна специално внимание на договорите, възложени чрез държавното дружество „Автомагистрали“.

По думите му именно дружеството е имало ангажимент да осигури необходимите предпоставки за строителство, включително подробни устройствени планове и разрешения за строеж.

„На практика е виновно тогава държавното дружество и е виновна държавата“, заяви министърът.

Според него това е довело до ситуация, при която получили авансови плащания изпълнители не са имали реална възможност да започнат строителство по определени участъци.

Държавата няма да прекратява договорите с цената на нови загуби

Регионалният министър предупреди, че едностранното разваляне на договорите също крие сериозен риск.

По думите му подобно решение би могло да доведе до загуба на средства, финансови проблеми за държавното дружество „Автомагистрали“ и допълнително забавяне на проекта, от който зависи транспортната свързаност на Северна България.

„Това няма да допуснем“, категоричен беше Шишков.

Той съобщи, че се водят преговори за промяна на договорите, като увери, че при тях държавният интерес ще бъде защитен.

Шишков: „Хемус“ ще бъде построена

Въпреки тежките критики към начина, по който проектът е бил управляван, министърът увери депутатите, че автомагистрала „Хемус“ ще бъде завършена.

Предстои допроектиране на седми и осми участък, както и предприемане на действия за одобряване на инвестиционния проект за деветия лот.

Така държавата ще трябва едновременно да разреши натрупаните договорни и проектни проблеми и да намери начин строителството на ключовата за Северна България магистрала да продължи.