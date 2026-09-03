Набрана скорост срещу свободно падане: Кои отбори диктуват темпото и кои счупиха каръка?

„Левски“ продължава без грешка, Арда затяга защитния обръч, ЦСКА набира скорост, а Емил Стоев се превърна във фентъзи героя на двойния кръг

Седмият кръг в родния елит отново показа колко важна е инерцията във футбола. Докато едни отбори трупат победи и самочувствие, други все по-трудно намират изход от негативните си серии.

„Левски“ продължава победния си марш, Арда впечатлява със стабилността си в защита, а ЦСКА вече диша във врата на лидера. В същото време Локомотив (Пловдив), Ботев (Враца) и Черно море имат сериозни причини за притеснение.

Във фентъзи играта обаче един футболист засенчи всички – Емил Стоев от Славия донесе 19 точки след два гола и бонуси за представянето си в двойния кръг. Мениджърите, които са го избрали за капитан, определено имат повод за усмивки.

Резултатите от кръг 7

Славия и Септември (София) завършиха 1:1, ЦСКА 1948 победи Локомотив (Пловдив) с 2:0, а „Левски“ спечели с 3:1 гостуването си на Ботев (Пловдив).

Спартак (Варна) и Лудогорец завършиха 1:1, ЦСКА надви Черно море с 3:1, Дунав и Локомотив (София) направиха 2:2, а Арда победи Ботев (Враца) с 2:0. В отложения за 2 септември двубой „Левски“ стигна до успех с 2:1 срещу Славия.

„Синята“ машина не знае спирачки

„Левски“ вече има седем поредни победи от началото на сезона и продължава да разполага с най-резултатната атака в първенството.

„Сините“ показаха разнообразие в нападение – първо с убедителното си представяне на „Колежа“, а след това и с късен обрат срещу Славия в „Овча купел“.

Балансът между нападение и защита също прави впечатление – тимът има 20 отбелязани гола и четири сухи мрежи в първите си седем срещи.

Славия се превърна в краля на равенствата

„Белите“ не успяха да победят Септември, а след това изпуснаха аванс и срещу „Левски“.

Така отборът на Златомир Загорчич вече има пет равенства и се превърна в тима с най-много ремита в първенството.

Утехата за Славия е представянето на Емил Стоев, който беше фентъзи звездата на двойния кръг с 19 точки.

Лудогорец се задъхва, Спартак спря негативната серия

Лудогорец направи втора поредна грешна стъпка в първенството. Разградчани не успяват да запазят суха мрежа във втори последователен шампионатен двубой.

За Спартак (Варна) равенството донесе ценна глътка въздух, след като тимът успя да прекъсне серията си от поражения.

Арда изгради истински „бетон“

Един от най-впечатляващите отбори в момента е Арда. Кърджалийци записаха четвърта поредна победа, а в последните три кръга не са допуснали гол.

На другия полюс е Ботев (Враца), който вече има пет поражения от началото на сезона и продължава да губи при гостуванията си.

ЦСКА 1948 е безпогрешен у дома

ЦСКА 1948 постигна четвърта поредна домакинска победа, а успехът с 2:0 срещу Локомотив (Пловдив) донесе и първата суха мрежа за сезона.

За „смърфовете“ ситуацията става все по-тежка – пето поредно поражение и втори последователен двубой без отбелязан гол.

ЦСКА набира сериозна скорост

ЦСКА вече е в серия от пет последователни победи и продължава да преследва лидера. „Червените“ се утвърждават и като един от най-резултатните отбори в шампионата.

Черно море пък натрупа трета поредна загуба като гост. Варненци са допуснали общо осем попадения в тези три срещи – нетипична статистика за отбор, който традиционно разчита на стабилна защита.

Дунав изпусна победата, Локомотив (София) още я търси

Дунав (Русе) на два пъти повеждаше срещу Локомотив (София), но не успя да задържи преднината си и срещата приключи 2:2.

„Железничарите“ продължават да са без победа и без суха мрежа в елита, като до момента имат три равенства и три поражения.

Емил Стоев над всички във фентъзи кръга

Полузащитникът на Славия беше голямата звезда с 19 точки, следван от Алдаир от „Левски“ със 17 и Сержиньо с 15.

Сред вратарите най-силно се представиха Анатолий Господинов и Светослав Вуцов с по 8 точки. Алекс Божев и Пламен Илиев записаха по 7.

В защитата Алдаир събра 17 точки след гол и две асистенции, а Виктор Попов от Арда завърши с 11 точки и асистенция.

При халфовете след Стоев и Сержиньо се наредиха Стефано Сенси с 13 точки, Доминик Янков и Борислав Цонев с по 11, Армстронг Око-Флекс и Елиас Франко с по 10.

Сред нападателите №1 беше Алекс Валиньо от Дунав с 12 точки, следван от Кауе Карузо с 11. Жоел Цварц добави 8 точки и вече има шест гола и една асистенция през сезона.

Как се справи Скаутът?

Скаутът отново завърши над средното ниво. В двойния кръг стратегията беше насочена сериозно към българските футболисти – девет от общо 15 избрани играчи.

Капитанът Светослав Вуцов донесе 16 точки, Кауе Карузо добави 11, а Жоел Цварц – 8. От резервите Умаро Балде записа 7 точки, а Виктор Любенов – 6.

При среден резултат от 48 точки, селекцията на Скаута завърши с 59 точки.

Кръг 8: Големите въпросителни

Следващият кръг започва на 4 септември със Септември – Ботев (Враца) от 19:00 часа и Арда – Ботев (Пловдив) от 21:15.

На 5 септември Спартак (Варна) приема ЦСКА от 19:00 часа, а от 21:15 е един от най-интригуващите мачове – „Левски“ срещу ЦСКА 1948.

На 6 септември са Локомотив (Пловдив) – Черно море от 19:00 и Локомотив (София) – Лудогорец от 21:15 часа.

Кръгът приключва на 7 септември с Дунав (Русе) – Славия от 20:30 часа.

Арда – Ботев (Пловдив): Ще издържи ли кърджалийският бетон?

Арда влиза в срещата с четири поредни победи и три последователни сухи мрежи.

Ботев (Пловдив), от своя страна, е в серия от три поражения, като в две от тези срещи не успя да отбележи. Формата категорично накланя везните към кърджалийци, но именно подобни двубои често крият най-големите изненади.

Левски – ЦСКА 1948: Победна серия срещу победна серия

Това е един от мачовете на кръга.

„Левски“ има седем поредни победи и 20 отбелязани гола, докато ЦСКА 1948 също пристига в отлична форма след три последователни успеха.

За „сините“ ключът остава балансът между мощната атака и стабилната защита. За гостите предизвикателството ще бъде да намерят начин да пробият отбрана, която вече четири пъти е запазила суха мрежа.

Локомотив (София) – Лудогорец: Разградчани нямат място за нова грешка

След две последователни грешни стъпки напрежението върху Лудогорец се увеличава.

Локомотив (София) също има сериозни проблеми и продължава да търси първата си победа. Това превръща срещата в добра възможност за разградчани да прекъснат колебливия период, но „железничарите“ вече показаха, че могат да се борят до последно.

Скаутът избира Руан Круз за капитан

За кръг 8 предложението на Скаута е Владимир Иванов на вратата. В защита попадат Виктор Любенов, Мартин Христов и Симеон Шишков, а халфовата линия е съставена от Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Ивайло Чочев, Доминик Янков и Каталин Иту.

В нападение изборът пада върху Руан Круз като капитан и Жоел Цварц като вицекапитан.

Резервите са Любомир Василев, Теодор Иванов, Марио Дилчовски и Преслав Боруков.

Наказан за осмия кръг е Себастиян Уейд от Септември.

Крайният срок за сформиране на отбор за кръг 8 е петък, 4 септември, в 18:50 часа.