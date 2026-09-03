Ректорът на МИМОП Анна Палагина: Избирайте образование, а не мотивационни лекции

В началото на учебната 2026/2027 г. тя насочи вниманието към програмите за допълнително професионално образование на института

„Когато избирате образование, трябва да избирате образование, а не мотивационни лекции.“ С това послание ректорът на МИМОП Анна Палагина се обърна към желаещите да продължат професионалното си развитие в началото на новия учебен сезон 2026/2027 г.

Според представената информация Палагина поставя акцент върху необходимостта обучението да предоставя реални професионални знания и компетентности, а не да се ограничава до мотивиращи послания.

Покана за допълнително професионално образование

В тази връзка ректорът отправя покана към желаещите да се запознаят с програмите за допълнително професионално образование (ДПО), предлагани от МИМОП към Търговско-промишлената палата на Руската федерация.

Посланието идва през първата седмица на новия учебен сезон и поставя фокус върху избора на обучение, насочено към придобиването и развитието на практически професионални умения.