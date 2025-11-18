Общност, знания и вдъхновение: треньорският семинар на БФВ в Пазарджик

Българската федерация по волейбол проведе треньорски семинар в Пазарджик за специалистите от регион „Тракия“, който събра близо 40 треньори, работещи с подрастващи в мъжко и женско направление.

Събитието се превърна в ценна платформа за обмен на опит, идеи и добри практики, които подкрепят развитието на младите волейболни таланти в региона.

Снимки: БФВ

От страна на федерацията присъства координаторът на националните отбори Николай Иванов, който остана впечатлен от активността на участниците и от силно изразения дискусионен характер на семинара. По думите му именно такива срещи изграждат активна и сплотена общност от треньори, която може да обменя знания и да обсъжда подходи за правилното и устойчиво развитие на децата, избрали волейбола като свой спорт.

Снимки: БФВ

Програмата на семинара включваше лекции от утвърдени специалисти. Валери Банчев (ВАСК) представи практически методи за структуриране на тренировъчния процес при подрастващите, като акцентира върху това как чрез прецизна методика могат да се развиват ключови технически умения още в ранна възраст.

Снимки: БФВ

Пламен Петров, кондиционен треньор на ВК „Локомотив Авиа“ и световните шампионки за жени под 19г, насочи вниманието към физическата подготовка и важността на правилното натоварване, за да се постигнат дългосрочни резултати и да се намали рискът от травми.

Снимки: БФВ

Спортният психолог Теодора Ангелова пък говори за психологическата устойчивост при младите състезатели и представи техники за изграждане на увереност, концентрация и мотивация по време на тренировки и състезания.

Снимки: БФВ

Участниците отчетоха, че събитието им е дало не само нови знания, но и усещане за принадлежност към по-голяма професионална общност, в която споделеното води до развитие.

Треньорският семинар е организиран от Българската федерация по волейбол и е финансиран по „Програма за кадрово осигуряване на спортните федерации за 2025 г.“ на Министерството на младежта и спорта.

