Илияна Йотова ще участва в тържествата за Деня на София

Президентът ще приеме почетния караул на площад „Свети Александър Невски“, където ще бъдат отслужен водосвет и издигнато знамето на столицата

Държавният глава Илияна Йотова ще участва в официалното отбелязване на Деня на София на 17 септември.

Тържествената церемония ще започне в 11:30 часа на площад „Свети Александър Невски“.

В рамките на церемонията президентът ще приеме почетния караул. След това Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще отслужи тържествен водосвет.

Част от официалната програма ще бъде и церемонията по издигане на знамето на София.

17 септември се отбелязва като празник на българската столица и е свързан с почитта към Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов.